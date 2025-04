Cucina siciliana, ‘pairing’ gastronomico tra oste e chef stellato

La cucina siciliana da osteria, in versione attuale e di qualità stellata. È La ‘sfida’ lanciata da due protagonisti della cucina siciliana: Mario Casu e Giuseppe Raciti, l’oste e lo chef stellato, che l’8 aprile 2025 accompagneranno i propri ospiti in un viaggio gastronomico tra cucina semplice e popolare e una interpretazione più creativa.

L’Osteria? Raffinata

Sarà una serata unica quella del prossimo 8 aprile da Casu Osteria Contemporanea a Giarre (CT), in cui lo chef Raciti, celebre per il suo ristorante Zash, insignito di una stella Michelin, proporrà piatti che si avvicinano al concetto di osteria, con un tocco personale che renderà questa esperienza unica e raffinata.

Lo chef stellato Giuseppe Raciti

L’idea di questa serata nasce dalla voglia di Mario Casu, fondatore di Casu Osteria Contemporanea, già presente in Guida Michelin, di unire la sua passione per la cucina semplice e genuina con il talento di un amico, prima ancora che chef stellato. Il menù, creato per l’occasione, vedrà Raciti reinterpretare la cucina in modo insolito, mescolando ingredienti tipici con un approccio che si distacca dai consueti canoni, pur mantenendo una connessione con la cucina di casa e la genuinità dei prodotti locali.

La gastronomia siciliana è europea

A far da contrasto e supporto al suo lavoro, l’oste Mario Casu, conosciuto per il suo stile distintivo, il suo rispetto nei confronti della materia prima e il suo amore per il buon cibo, contribuirà alla creazione di un’esperienza che unisce semplicità e raffinatezza. Il risultato sarà una serata inedita, in cui i due chef, pur con stili differenti, si troveranno a creare insieme un menù che celebra l’autenticità dei prodotti siciliani in quest’anno particolare in cui la Sicilia vanta il titolo di Capitale europea della Gastronomia ed ha i riflettori puntati sulla cucina tipica dell’isola.

Nel ricco menu aperitivi, antipasti, primi, secondi, pre dessert e dessert, con piatti come la Tartelletta alla Norma, il carciofo, crudo di gambero, mandorla e menta, il tortello 40 tuorli, parmigiano amarena e tartufo, il maialino in due consistenze, il sorbetto tarocco, e il dolce total white.

Casu Osteria Contemporanea su Guida Michelin

Mario Casu e Licia Bonafè di Casu Osteria Contemporanea

Casu Osteria Congtemporanea è stata aperta dallo chef Mario Casu nella sua città natale, a Giarre, in Sicilia, in quella che era una fabbrica di confetti nel 2022. Da subito Casu opta per l’osteria intesa nel senso antico del termine quale luogo di ritrovo e socializzazione, non soggetto alle formalità ma solo alle regole della buona educazione, la cui cucina attinge dalla tradizione culinaria siciliana con stile contemporaneo ma al contempo. Parte fondante è Licia Bonafè, che con lo chef condivide vita e lavoro, e che accoglie gli ospirti e li guida tra le proposte del menu. Nel 2023 l’Osteria Casu viene menzionata sulla Guida Michelin e replica nel 2024.