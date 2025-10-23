Compagnia del Gusto, nasce la holding dell'eccellenza enogastronomica: “Sarà il business della sana convivialità”

Si parte dal salmone affumicato e si arriva allo spumante dealcolizzato o con gradazione al 2%, passando per le eccellenze dell'enogastronomia soprattutto italiana.

La Compagnia del Gusto ha debuttato ufficialmente con alcune prelibatezze preparate dallo chef del ristorante stellato Berton , a Milano, declinate con la propria rosa dei vini. Niente di più appropriato per una 'piattaforma' di cui, stando alle premesse, sentiremo presto parlare. E non solo perché la nuova Holding spa si promette di raggiungere i 200 milioni di fatturato entro 5 o 6 anni. D'altra parte il Cagr, Tasso di crescita annuale composto, prevede una crescita per Food & Beverage nei prossi 5 anni del 6,8%.

Compagnia del Gusto mette insieme big della finanza e dell'imprenditoria di settore, una squadra tutta italiana (non mancheranno estensioni all'estero tramite partecipate) per creare un ecosistema delle eccellenze del food and drink con basi solide, un modello di investimento flessibile in grado di adeguarsi alle Pmi che caratterizzano la produzione agroalimentare italiana, con un focus ben puntato sulla salubrità tendenze non intesa esclusivamente come garantita degli alimenti (zero conservanti, nitriti e nitrati) ma anche come attenzione alle nuove salutiste , tra cui spicca la linea di vini dealcolizzati . Attenzione anche alla sostenibilità , certo finanziaria, ma anche sociale, territoriale, ambientale. E si intende inglobare anche le opportunità date dalla crescita dell'enoturismo e, più in generale, dal turismo esperienziale.

“Business della sana convivialità”

”L'idea è quella di un business della sana convivialità” spiegano i soci fondatori. La Compagnia del Gusto nasce da un'idea della famiglia Cosulich . Per garantire il presidio delle best practice e la visione globale necessaria per competere nei mercati più avanzati, la famiglia ha chiamato alla Presidenza della Holding Sergio Albarelli, manager e advisor con una carriera internazionale nella consulenza strategica e finanziaria. Ettore Nicoletto, Ceo della Holding, porta invece con sé un'esperienza di lunga data nel mondo del vino e nella gestione di imprese multinazionali. Accanto a loro e al fondatore, Francesco Cosulich ( 30 anni di esperienza nel settore vinicolo e alimentare, che comprende anche la produzione diretta di marchi di fama mondiale come Prosecco, Amarone e Brunello, e nei fondi AMP Capital e Aberdeen Standard, e come pa rtner di Enfinity Global, una delle maggiori società private di energia rinnovabile al mondo, co-fondatore della Venice Sustainability Foundation, rappresentante dell'AmCham, Camera di commercio americana ), Compagnia del Gusto annovera, tra i partner della prima ora, altri autorevoli professionisti, tra i quali Carlo Trabattoni, Carlo Tamburi, Paolo Vanoni, Paolo Intermite, Gabriele Milani e il giovane Federico Cosulich , protagonisti di primo piano nel panorama industriale e manageriale italiano. “È un onore far parte di questa iniziativa così diversa da altre già presenti sul mercato e sono grato a Francesco Cosulich per avermi coinvolto fin dalle primissime fasi in questo progetto innovativo e di ampio respiro che trova un suo primo tratto distintivo proprio nella qualità e nell'esperienza dei Partner promotori”, dichiara Sergio Albarelli, Presidente di Compagnia del Gusto Holding.

Il Gusto, madre delle Compagnie di Sapori, Mare e Vigne

Tra gli elementi distintivi della nuova, pressoché inedita, piattaforma delle eccellenze enogastronomiche, con funzione di aggregatrice delle imprese di qualità superiore per sostenerne la crescita e accompagnarle nei mercati internazionali, c'è la strutturazione in 3 comparti specifici, che fanno capo alla holding: Compagnia del Mare, Compagnia delle Vigne e Compagnia dei Sapori. La spa genera sinergie industriali e commerciali, dalla logistica integrata agli approvvigionamenti condivisi, offrendo un interlocutore unico e affidabile per acquirenti nazionali e internazionali, producendo efficienza e valore in scala per ciascuna azienda del gruppo. E allo stesso tempo promuove la crescita, l'occupazione nei territori e una nuova cultura d'impresa.

Compagnia del Mare

Tra i prodotti ittici della Compagnia del Gusto Holding c'è il caviale di storione Elite

È la Business Unit dedicata al mondo delle specialità ittiche e artigianali , simbolo della cultura gastronomica mediterranea. Dalla pesca selettiva alla trasformazione, fino alla distribuzione, Compagnia del Mare promuove una filiera , con aziende che fanno della freschezza, della tracciabilità e della lavorazione sostenibile la loro firma distintiva, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di riferimento globale per la qualità dei prodotti ittici. "Stiamo lavorando salmone, tonno e pesce spada e sviluppando un progetto sul caviale - spiega Nicoletto -. Stiamo anche guardando al settore del pesce vivo , come granchi e aragoste, oa specialità come la bottarga . Stiamo girando l'Italia, soprattutto il sud e le isole , dove esistono queste produzioni dove, oltre al pesce, si trovano pistacchi, cioccolato, biscotti e lievitati. Per molti prodotti siamo in fase avanzata di contrattazione". La prima acquisizione è stata Fjord, azienda lombarda che seleziona salmoni e tonni, per poi procedere ad una salatura manuale con sale marino e all'affumicatura a lenta combustione con legno di faggio. Un componente dell'azienda oggi siede nel cda.

Compagnia delle Vigne

Non solo eccellenza del gusto: la Compagnia del Mare propone i nuovi vini dealcolati tra 0 e 9 gradi. Lo spumante Arya extra dry ha meno calorie e una gradazione del 2%

La Compagnia delle Vigne è rappresentata da un insieme di cantine, marchi e territori che esprimono il meglio della viticoltura, anche se delle tre è quella che rappresenta 'solo' un 25% del fatturato. L'obiettivo è creare un polo del vino di eccellenza , capace di coniugare rispetto per i terroir e innovazione tecnica, valorizzando le denominazioni e le identità regionali e promuovendo il turismo enogastronomico . Compagnia delle Vigne si propone anche come strumento di internazionalizzazione, accompagnando i produttori nei mercati esteri e consolidando la presenza del vino italiano premium nei segmenti di alto valore. "Abbiamo una partnership con un imprenditore vitivinicolo di San Vito al Tagliamento (Friuli Venezia Giulia) , che ha 100 ettari. E guardiamo ad alcune produzioni in Puglia e Sicilia – aggiunge il Ceo di Compagnia del Gusto Holding Cdgh -. Produrremo classici come il Ribolla gialla, Cabernet, Prosecco, oltre ai vini biologici della famiglia Cosulich in Croazia . Ma anche vini più sani, salutari, con meno calorie e gradazione più bassa: i dealcolati da 0 a 9 gradi Siamo convinti che i dealcolati potranno costituire un settore importante e, un regime, raggiungere un fatturato di 30 o 40 milioni ”. Tra questi Arya spumante extra dry dealcolato al 2% o Opale spumante rosé 0% (Cantina Lea).

Compagnia Dei Sapori

È la compagine che custodisce la diversità e la ricchezza delle produzioni alimentari italiane e che dunque avrà l'offerta più ampia: dalle paste e condimenti ai dolci e ai prodotti da forno : ogni marchio rappresenta una 'tessera' del puzzle della cultura gastronomica italiana. Potrebbero rientrare, in futuro, anche gli insaccati. L'obiettivo è valorizzare le piccole e medie eccellenze, supportandole con strategie di branding, digitalizzazione e distribuzione internazionale, accelerandone lo sviluppo, creando nuove opportunità di mercato e di crescita sostenibile.

Acquisizioni o joint venture e vendita