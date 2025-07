Come nasce il Parmigiano Reggiano: porte aperte al caseificio

Si fa presto a dire Parmigiano Reggiano. Il re dei formaggi, simbolo dell’Italia nel mondo, celebrato e copiato a tutte le latitudini, in realtà ha molti segreti.

Domenica 6 luglio può essere l’occasione per un viaggio alle origini del Parmigiano Reggiano Dop, per assistere alla lavorazione in caseificio e osservare come avviene la produzione del formaggio, e capire quali sono i fattori principali che lo rendono così speciale. Una ricetta che è cambiata nei secoli.

I segreti del Parmigiano Reggiano (Francesca Bocchia)

Appuntamento alle 8.45 per una visita guidata al caseificio Parma2064 a Fidenza. Le esperte guide di Archeovea - impresa culturale della Rete Visit Emilia - accompagneranno i curiosi e gli appassionati alla scoperta di come nasce il vero Parmigiano Reggiano. Un formaggio fatto con soli tre ingredienti: latte, caglio, sale. Niente altro. Nessun conservante, nessun compromesso con la fretta del mondo moderno. Dietro ogni forma si nasconde una storia di pazienza, sapienza e rispetto per la tradizione.

Il tour inizia dalla nascita: vedere il latte trasformarsi in cagliata è un miracolo quotidiano che si ripete da circa nove secoli. Poi il magazzino con le "scalere" cariche di 23.200 forme che stagionano lentamente. È un luogo dove il tempo diventa ingrediente.

I segreti del Parmigiano Reggiano (Francesca Bocchia)

Il finale è la degustazione guidata sensoriale per capire le varie differenze di cinque stagionature: da 24 a 60 mesi. Un viaggio nel tempo attraverso il palato che dimostra una verità antica: il Parmigiano Reggiano migliora invecchiando, come il vino, come le persone sagge, come le idee che resistono alle mode. Alla fine della visita guidata si riceve un voucher per entrare gratuitamente al Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna, distante poco più di 6 chilometri dal caseificio.

Per partecipare alla visita guidata al caseificio di Parma2064, che si trova a Fidenza, proprio all’uscita del Casello A1 dell’autostrada, accanto al Fidenza Village, è necessaria la prenotazione. Il costo è di 15 euro per persona. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Prenotazione obbligatoria: https://tinyurl.com/PrenotazioniParma2064