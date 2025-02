CioccolaTò celebra il gianduiotto

Con CioccolaTò – dal 27 febbraio al 2 marzo 2025 – Torino si riconferma ’capitale del cioccolato’, con un nuovo progetto di Camera di commercio di Torino e Città di Torino, con il supporto di Regione Piemonte e delle associazioni di categoria, organizzato da Turismo Torino e Provincia.

Fra le novità il ritorno in piazza Vittorio Veneto, dove iniziò 22 anni fa e un’occasione per celebrare l’Igp al simbolo dolce il gianduiotto a base della nocciola tonda gentile delle Langhe, anch’essa Igp. Tra le novità, gli espositori di CioccolaTò sono anche produttori di cioccolato, e non rivenditori. E se piazza Vittorio Veneto – con uno spazio per show cooking e vari eventi – sarà il clou dell’evento, altre prestigiose location sono coinvolte: il Cinema Massimo, grazie alla collaborazione col Museo Nazionale del Cinema; le Gallerie d’Italia; il Circolo dei Lettori e altre realtà cittadine ospiteranno eventi, incontri, dibattiti.

Collegato a CioccolaTò 2025 anche da un trenino, ’Choco Story Torino’ è un museo speciale. Il 26 giugno, in via Paolo Sacchi 38, nasce questo museo grazie alla collaborazione tra Francesco Ciocatto, proprietario della storica ’Pasticceria Pfatisch’ di Torino ed Eddy Van Belle, imprenditore e collezionista belga. Alla fine della visita si esce nella pasticceria Pfatisch, che in questo edificio Liberty esiste dal 1921, il cui antico laboratorio è parte del Museo. Online il nuovo portale cioccolato.to.it