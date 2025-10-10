Certosa di Padula, tra cibo e spirito con due chef d’eccezione

Cibo e spirito, un forte legame, ieri come oggi. E per vivere l’antico connubio quale miglior occasione se non un viaggio settembrino assaporando i ’cibi dell’anima’ tra chiostri monumentali, affreschi barocchi, archi maestosi di un vasto complesso monastico, dove una piccola città immersa tra natura e case di roccia avorio fa da sfondo? L

a sesta tappa di ’Praesentia. Gusto di Campania. Divina’ che ha trasformato la Certosa di San Lorenzo a Padula, nel Salernitano, in un laboratorio di esperienze sensoriali e culturali ospitando un evento di degustazione delle eccellenze gastronomiche del Cilento per celebrarne identità e tradizioni. Promossa dalla Regione Campania e dall’Agenzia Campania Turismo in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Campania e Pirene Srl, la tappa ha costituito un interessante intreccio tra gusto, storia, cultura e spiritualità in cui il Cilento si è raccontato al pubblico mostrando la creatività di due abili chef ambassador e le gustose produzioni simbolo cilentane, senza tralasciare il rimando alla storia del cibo cristiano e al sublime spettacolo artistico che la Certosa, Patrimonio dell’Umanità dichiarata dall’Unesco nel 1998, ha offerto.

Ecco che Christian Torsiello, chef stellato, ha stuzzicato il palato dei presenti con una zuppa di cipolle di Vatolla con nocciola e tartufo accompagnata dal Fiano Asterias del Cilento Doc di Tempa di Zoè. Lo chef Antonio Giordano, a seguire, ha proposto la Ciambotta di baccalà con il bianco Maroccia dell’Azienda San Giovanni. Un esperimento ben riuscito di unione di tradizione e innovazione.

Protagonisti, poi, la mozzarella nella mortella di Tenuta Chirico, la soppressata di Gioi, i carciofi bianchi di Pertosa, il pane di Vallo della Lucania di Storie di Pane, gli oli Evo di Nicolangelo Marsicani e Piero Matarazzo e la ’Frittata di Carlo V’, ispirata alla preparazione di mille uova offerta all’imperatore nel 1535 e reinterpretata con la Patata ’R’ Filetta’ di Postiglione coltivata ai piedi dei monti Alburni. Insomma, un pizzico di leggenda unita all’innovazione.

Infine, un omaggio alla tradizione contadina, con il delizioso gelato pane e fichi di Enzo Crivella dal gusto intenso e dalla consistenza cremosa, i distillati selezionati e il caffè della Cooperativa delle Donne della Casa Circondariale di Pozzuoli, ’Le Lazzarelle’, e il liquore al finocchietto selvatico di Antico Cilento.

Il concerto finale di Matteo Mauriello e Marianita Carfora ha trasformato la Certosa in un palcoscenico emozionale perché la Campania è, soprattutto, convivialità e cultura gastronomica con cui, non dimentichiamo, ha contribuito alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco.

Prossimi appuntamenti: 27 ottobre ’Il pomo della concordia’, presso la Sala Affreschi del Castello Ducale di Sant’Agata de’ Goti (Benevento); 7 dicembre ’Maestri e margherite dall’antichità al presepe’, a Napoli un tributo all’Arte del pizzaiolo napoletano riconosciuta nel 2017 dall’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.