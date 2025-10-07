Cardinale, il ristorante di Milano aperto anche a colazione

Milano, città che non dorme mai, continua a reinventarsi anche a tavola. Tra ristoranti stellati, trattorie d’autore e format fusion che mescolano spezie e suggestioni da ogni angolo del mondo, resta vivo il desiderio di ritrovare una cucina italiana autentica, capace di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici.

È in questo spazio di memoria e modernità che nasce Cardinale, il nuovo ristorante firmato dai fratelli Debora e Nicola Massari insieme a Lorenzo e Sandro Benussi, Roberta Cioffi e Paolo Coglio. A pochi passi da piazza Duomo e San Babila, in via Freguglia 2, proprio di fronte al Tribunale, Cardinale si presenta come un rifugio urbano dove la tradizione gastronomica italiana viene celebrata con rigore e leggerezza. Il nome non è casuale: “Cardinale” evoca un punto di riferimento, un’idea di essenzialità e calore, proprio come il rosso che domina le pareti del locale. Un colore che accoglie, avvolge, e richiama la passione per la cucina e l’ospitalità.

Cardinale, solo cucina italiana

Il progetto è chiaro: piatti semplici, ben fatti, accessibili nel prezzo ma curati nei dettagli. “Volevamo una cucina che fosse riconoscibile, forte nell’identità, ma anche fruibile per tutti”, racconta Debora Massari. Il design riflette la stessa filosofia: materiali di pregio, sedute morbide, tovaglie candide e una mise en place impeccabile.

Risotto allo zafferano

Un’eleganza metropolitana che non rinuncia alla sostanza. Il menu è un viaggio tra ricette storiche e tocchi contemporanei. I risotti – allo zafferano, alla parmigiana, agli asparagi, al Barolo – convivono con paste iconiche come le mezze maniche cacio e pepe, alla carbonara, alla Norma, ai tre pomodori. Non mancano secondi dal sapore deciso: il manzo all’olio, antica ricetta bresciana, il vitello tonnato, le costine BBQ, la Cartuccera, costine di vitello nazionale marinate con un ristretto di vino bianco.

E poi gli hamburger gourmet, dal Cardinale con pecorino e salsa tartara, fino alle versioni speziate al pepe verde e senape dolce. Per chi ama il mare, ci sono il baccalà mantecato all’alloro, le tartare di salmone e tonno rosso, il tataki.

Hamburger Gourmet

La carta dei vini, con proposte di piccole realtà nazionali del catalogo Proposta Vini, è essenziale e ricercata, con un’attenzione particolare al prezzo, estremamente accessibile. La carta dolci - Cheesecake, Millefoglie alla nocciola, Torta di rose, Tiramisù, Sformato di cioccolato e Sbrisolona – è il culmine di un percorso che corona il gusto come il grande protagonista.

Colazione, pranzo e cena

Aperto a pranzo e cena da lunedì a venerdì, sabato solo a cena, Cardinale a breve offrirà anche l'esperienza della colazione, dolce e salata. Il Restaurant Manager Erick Alvarez anticipa che sarà un’offerta che spazierà dai croissant fragranti alla torta di rose, dai pancake allo yogurt compatto con granole raffinate, fino alle omelette soufflé, Croque Monsieur e uova con guanciale croccante.

Il tutto accompagnato da un percorso nel mondo del caffè: espresso, slow coffee, Specialty Blend Cocoa Reloaded e le Single Origin Lavazza 1895. In una città che corre, Cardinale invita a rallentare, assaporare, ritrovare il gusto delle cose fatte bene. Con eleganza, con passione, con un’anima tutta italiana.