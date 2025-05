Brodetto Fest, Fano accende i fuochi per la grande sfida culinaria con chef da tutta Italia

Si accendono i fuochi per il brodetto che in vista della 23esima edizione (a Fano dal 30 maggio al 2 giugno 2025) chiama gli chef del Belpaese per aggiudicarsi l’ambito trofeo nella Gara nazionale del Brodetti e delle Zuppe di pesce.

Cuochi professionisti, freelance, personal chef potranno concorrere al titolo di Campione italiano nella finale del 31 maggio e 1 giugno durante BrodettoFest, il Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce. I finalisti si sfideranno nella grande cucina palcoscenico del PalaBrodetto di fronte alla giuria tecnica e alla giuria popolare per il titolo nazionale di ‘Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce 2025’ e conquistare il primo premio in attrezzatura da cucina e una visibilità nazionale sulla rivista ‘Italia a Tavola’.

A valutare gli chef una giuria prestigiosa con nomi di spicco nella scena gastronomia e giornalistica italiana: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola (presidente), Diego Casali, responsabile QN Itinerari, Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso, Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice, fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano.

Quest’anno BrodettoFest parte in grande anticipo con ‘Aspettando il Brodetto’ e invita il pubblico a immergersi nei sapori della tradizione locale. Dal 1° maggio al 25 maggio, si gusta il brodetto a un prezzo speciale nei ristoranti fanesi aderenti al circuito. Promosso dalla Federazione dei Ristoranti di Pesaro e Urbino, Confesercenti Pesaro e Urbino e Camera di Commercio Marche, il progetto valorizza il brodetto come emblema culturale, preparando i fuochi alla celebrazione del Festival.

Quattro giornate, dal 30 maggio al 2 giugno 2025, di full immersion sul brodetto con cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, spettacoli, musica live, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi ospiti, mostre d’arte, concerti e spettacoli.

La 23esima edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.