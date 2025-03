Bbq Expo 2025: a Brescia una fiera dedicata al barbecue con i re della griglia

Quattro giorni tra fiamme e griglie, incontrando pitmaster, i re della griglia, di livello nazionale come Andrea Marino e Luca Bini. Brescia, dal 29 marzo all’1 aprile 2025 diventa capitale della cucina outdoor con BBQ Expo 2025, fiera unica nel suo genere in Italia, dove la tradizione del fuoco incontra il design contemporaneo e tecnologie d'avanguardia.

Cucine en plain air, dal giardino al balcone

Come fare la grigliata perfetta? I segreti per professionisti e non al BBQ Brescia 2025 (Ph. Area Fiera Brescia)

Si comincia sabato 29 marzo al Brixia Forum con il taglio del nastro previsto alle ore 10.30 e si prosegue fino a martedì 1° aprile. L’atmosfera sarà immersiva e abbraccerà ogni aspetto della cucina outdoor, dalle più sofisticate tecnologie di cottura al design contemporaneo delle cucine en plein air che per loro natura valorizzano il prodotto nella sua interezza, minimizzando gli sprechi. Oggi infatti non importano le dimensioni dello spazio a disposizione: giardino, terrazzo, balcone urbano, esiste un barbecue per ogni esigenza e per ogni appassionato, dai neofiti ai veterani della griglia. Ad arricchire la manifestazione un programma di oltre 80 eventi tra showcooking e masterclass, calibrati per soddisfare sia i neofiti sia i professionisti del settore, ed immergersi così nella cultura della brace. Si apprenderanno nuove tecniche di cottura, affumicatura imparando a trasformare un semplice mix di spezie in un’esplosione di gusto.

Le carni più pregiate

Un taglio di qualità di carne pregiata e l'abilità del grigliatore per il perfetto BBQ (ph. Area Fiera Brescia)

Si tratta di una vera e propria celebrazione della carne, che porterà i visitatori a scoprire tagli pregiati provenienti da ogni angolo del mondo, capaci di sorprendere anche i palati più esperti e raffinati. Dalla qualità indiscussa delle carni selezionate dai migliori produttori italiani, alla morbidezza del Sashi Finlandese, la raffinatezza del Wagyu giapponese, fino al sapore inconfondibile della Rubia Gallega, legato alla qualità dell’ambiente e alla libertà dell’allevamento allo stato brado.

Pizza con la campionessa Michela Carbone

Novità di questa seconda edizione, la pizza, un’autentica icona della cucina italiana. Tra gli espositori, i principali produttori di attrezzature professionali e forni per pizza presenteranno le ultime innovazioni tecnologiche, insieme a farine di alta qualità, fondamentali per realizzare impasti e lievitati fragranti. A rappresentare questo mondo Michela Carbone, campionessa mondiale 2025, che illustrerà in una masterclass, come fare “La pizza in casa, come in pizzeria” e stupire i propri ospiti con la vera pizza napoletana.

Birre artigianali e mixology

Cosmoke per creare mix unici con varie spezie ed essenze e ottenere un cocktail d'eccezione (ph. Courtesy Cosmoke)

Il salone offrirà spazio anche alle birre di qualità, grazie alla presenza di produttori e birrifici artigianali e alle distillerie, che con la loro ricerca nell'ambito della mixology, aggiungeranno una dimensione unica, creando un dialogo tra cucina e barbecue.

BBQ Expo 2025, gli eventi

BBQ Expo 2025, dal 29 marzo al 1°aprile Brescia capitale dell’arte del barbecue per professionisti e appassionati (ph. Area Fiera Brescia)

Tra i momenti più attesi della manifestazione, - il 29 e il 30 marzo – la BBQ Expo Master's Challenge, una competizione che vedrà 30 team sfidarsi in una battaglia all'ultimo sapore. Un evento che si inserisce nel circuito internazionale della Kansas City Barbeque Society, contribuendo alla classifica Toy Europe 2025. Lunedì 31 marzo la BBQ Expo Arena (ore 16) ospiterà “Come gestire il BBQ con successo nella ristorazione contemporanea” con Fabrizio Nonis – El Bekér, personaggio tv e Giacomo Pini, consulente internazionale di marketing della Ristorazione. Il tema dell’incontro, moderato dalla giornalista Lorenza Dalla Pozza, sarà il modello vincente per una ristorazione sostenibile e competitiva, tra scenari, opportunità e business management. A seguire, sempre lunedì 31 marzo il “Premio Tradizione Bresciana”, con consegna dei Diplomi di Merito ai ristoratori della città di Brescia, a cura di Eugenio Gandellino, promotore dell’Associazione “a.d.v. bacalà sguazzet – A Brescia il cibo è cultura”, con Carola Fiora e Silvano Nember della rivista “Vini e cucina bresciana”, interventi di Marco Moreschi, ex concorrente di Masterchef 6 e co-fondatore della pagina brescia_is, e Gino Serugeri, cuoco bresciano della quinta generazione risalente all’anno 1.700.

BBQ EXPO 2025, biglietti e orari

Dove: Fiera di Brescia via Caprera 5 (a pochi metri dall’uscita del casello autostradale Brescia Ovest)

Orario: 9.30 - 19 (martedì 1° aprile chiusura ore 17.30)

Biglietto: 16,00 € (online); 18,00 € (in fiera); gratuito per bambini fino a 10 anni e disabili con invalidità dal 74% con un accompagnatore. La validità del biglietto è di 1 giorno.