Alessandria, terra di tartufi. Sapori, segreti, cucina e una miriade di appuntamenti

di Olga MugnainiIl nome tecnico del tartufo bianco è Tuber Magnatum Pico, piccolo diamante commestibile che cresce sotto terra e che costruisce intorno a sé una tradizione secolare. Gioacchino Rossini lo chiamava il ’Mozart dei funghi’, e con al vino è il protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e del Piemonte. Qui tutto racconta la cultura del tartufo: la ricerca, l’addestramento dei cani, i segreti per utilizzarlo in cucina. La provincia di Alessandria dedica numerose manifestazioni all’oro bianco delle sue colline.

"Il tartufo è un prodotto delizioso e un’occasione unica per conoscere le tradizioni più radicate del nostro territorio" spiega Roberto Cava, presidente di Alexala. Tanti gli eventi. Dal 24 al 26 ottobre a Ricaldone si svolge la ’Fiera del Vino e del Tartufo’ dedicata ai patroni Santi Simone e Giuda, con approfondimenti sul tartufo, giochi e spazi per famiglie, degustazioni del tartufo bianco del Monferrato e dei vini prodotti dalle cantine locali. A Trisobbio il 26 ottobre c’è la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco ’Tarsobi, Tartufi & Vino’, con ogni anno migliaia di visitatori. Il primo e 2 novembre a Cella Monte, ’Fiera Regionale del Tartufo Bianco’ in Valle Ghenza (edizione 33). Le vie vengono invase dal profumo del prezioso tubero, tra aziende vinicole da visitare, mercatini da spulciare, enoteche da scoprire e piatti della tradizione. Il 9 novembre arriva ad Alessandria tocca alla ’Fiera San Baudolino’, con eventi enogastronomici, intrattenimento e visite ai monumenti.

A Murisengo, c’è la ’Trifola d’Or’, il 16-23 novembre; a Ovada ’Vini & Tartufi’, il 16 novembre con un evento che omaggia l’enogastronomia dell’Ovadese proponendo due prodotti principe: il Dolcetto e il tartufo bianco. A San Sebastiano Curone, ’Fiera Nazionale del Tartufo’ sempre dal 16-23 novembre, con prodotti tipici tra cui i vini Timorasso e Barbera dei Colli Tortonesi, il Salame Nobile del Giarolo e il formaggio Montébore. Il 21-23 novembre nel centro di Acqui Terme la ’Mostra Regionale del Tartufo, Acqui & Sapori’. Tantissime le attività collaterali nel territorio, come la vendemmia turistica con la pigiatura con i piedi per una esperienza multisensoriale completa o la ricerca in notturna nelle tartufaie naturali del Monferrato.