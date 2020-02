Roma, 26 febbraio 2020 - Avevamo già parlato di Escape, la mappa-motore di ricerca cerata dai ricercatori del MIT che adotta un approccio innovativo rispetto agli altri portali di prenotazione voli. Con Escape trovare le rotte più economiche dal proprio aeroporto è un gioco da ragazzi, anzi: è divertente come un gioco. Tanto che il sito ha lanciato una divertente sfida globale, la Great Escape Challenge, che mette in palio 10mila dollari per chi riuscirà a progettare il giro del mondo in aereo più economico.



Come funziona la gara

Le regole sono semplici: dovete studiare un itinerario in cinque tappe, che partendo dalla vostra città tocchi una città in ogni continente tornando poi al punto di partenza. Per cominciare la sfida basta cliccare su "Win a free world tour" in alto nell'homepage e vi ritroverete nella sezione dedicata.



Inserite l'aeroporto di partenza e sulla mappa vedrete tutte le rotte disponibili, segnate in colori diversi in base al prezzo. Scegliete il primo volo, da lì il secondo, e avanti così fino a concludere il giro del mondo. Alla fine Escape calcola il totale e vi permette di inviare il vostro risultato alla classifica globale. Al termine del concorso, il 15 marzo, chi si troverà primo vincerà 10mila dollari da spendere in voli come preferisce; i primi 25 porteranno comunque a casa un volo gratis (del valore massimo di 500 dollari).



Un esempio di giro del mondo low cost

Facciamo un esempio con partenza da Roma. Prima tappa ad Agadir, in Marocco, con un volo da 15 euro, e l'Africa è fatta. Da qui si vola con 105 euro a Kutaisi, in Georgia, che vale come Asia. Quindi trasvolata negli Stati Uniti a Boston (209 euro) e poi a Cali, in Colombia (151 euro). Ultimo stop a Sydney (873 euro) e infine si rientra a Roma. Totale: 2009 euro, un punteggio che vale attualmente la posizione 1794 nella classifica globale. È tutto da rifare: l'utente in vetta è riuscito a progettare un giro del mondo da 861 euro…





