In vacanza col cane: il Friuli-Venezia Giulia è pet-friendly

Spiagge attrezzate, strutture ricettive, trasporto pubblico a anche musei attrezzati per accogliere i vostri amici a quattro zampe: il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni italiane più attente all'accoglienza pet-friendly grazie ad una legge regionale che promuove esplicitamente degli animali d'affezione nei luoghi pubblici e turistici, riconoscendone il valore sociale e affettivo. Ad una rete diffusa di servizi pensati per chi viaggia con il proprio cane e ora una nuova sezione del portale www.turismofvg.it. che raccoglie tutte le informazioni utili per pianificare una vacanza completa con il proprio animale.

Le spiagge attrezzate lungo la costa

Sono sette le spiagge attrezzate per accogliere i quattro zampe ufficialmente riconosciute lungo il litorale del Friuli Venezia Giulia, da Lignano Sabbiadoro a Trieste, da Grado a Marina Julia. A Lignano Sabbiadoro si trovano alcune delle strutture più all’avanguardia d’Italia: la Doggy Beach, sul lungomare Marin nei pressi dell’ufficio spiaggia 1, è stata una delle prime a specializzarsi nell’accoglienza degli animali. Sempre a Lignano c'è la Sunny Pet è una spiaggia recintata con 27 postazioni dotate di ombrelloni, lettini anche per i cani, aree agility, mini docce, guinzagli, life jacket su richiesta e servizio veterinario giornaliero.

Spiaggia cani a Lignano Sabiadoro

A Lignano Riviera, la spiaggia Duke mette a disposizione dei vacanzieri 90 postazioni, aree XL senza guinzaglio, dog-wash, docce dedicate, negozi specializzati e persino un ristorante pet-friendly. Spostandosi a Grado si può segliere tra il lido di Fido, con recinti individuali, lettini e dog toilet, e la spiaggia di Snoopy, apprezzata per l’area agility, il servizio dog-sitter e l’assistenza veterinaria. A Monfalcone, nella località di Marina Julia, la spiaggia di Pippo dispone di sdraio per cani, ciotole d’acqua sempre Fresche, giochi, docce e uno shop dedicato. Nel golfo di Trieste, a Sistiana la spiaggia Caravella ospita la Bau Beach, un’area recintata dove gli animali possono muoversi in sicurezza.

Strutture ricettive e ristoranti aperti agli animali

Spiagge, ma non solo. Anche a hotel, agriturismi, B&B e campeggi, sono ospitali con gli amici a quattro zampe e molti accolgono li accolgono senza costi aggiuntivi. Numerose le strutture dotate di spazi ombreggiati, aree sgambamento, laghi e accessi al mare riservati ai cani. Anche ristoranti, bar e locali offrono acqua fresca, ciotole e zone dedicate, nel rispetto di una cultura dell’accoglienza basata su buon senso e convivenza armoniosa. Cliccando su www.turismofvg.it/it/pet-friendly/strutture è possibile scegliere la struttura in base alle proprie esigenze. Si selezione il tipo di accomadation, il servizio richiesto, l'area geografica e la località.

Muoversi in sicurezza: i trasporti pet-friendly

Il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia è sempre più pet-friendly. Gli animali di piccola taglia, contenuti in borsa o trasportino, possono viaggiare gratuitamente nella maggior parte dei mezzi pubblici. Per i cani di taglia più grande sono spesso richiesti guinzaglio, museruola e, in alcuni casi, un biglietto aggiuntivo. Le normative variano a seconda del gestore e della trattaed è sempre consigliato verificare eventuali restrizioni orarie o specifiche regole locali.

Itinerari ed escursioni da condividere

Dal panoramico sentiero Rilke tra Sistiana e Duino, con vista sulle falesie, fino ai percorsi più freschi dell’altopiano del San Simeone nei dintorni di Bordano. O il cammino di Sant'Antonio, un cammino di fede in 11 tappe che ha 800 anni di storia o il sentiero delle farfalle, semplice itinerario ad anello, lungo il sentiero entomologico delle farfalle al cospetto dei monti San Simeone: la regione offre escursioni adatte a ogni tipo di cane e proprietario. Segnaletica chiara, percorsi accessibili, tappe attrezzate: ogni itinerario è pensato per vivere la natura in sicurezza, anche al guinzaglio.

Sul sentiero con il proprio cane al guinzaglio

Eventi e attività dedicate ai quattro zampe

In mezzo alla natura o con vista mare, in città d'arte o tra le Alpi. Sono sempre più numerose anche le iniziative pensate per chi viaggia con animali. Tra queste, le esperienze "Dog & Museum" sperimentate con successo a Cividale del Friuli, che prevedono visite guidate con servizio gratuito di dog sitting. Numerosi parchi e giardini, come la Riserva naturale della foce dell'Isonzo e il parco del castello di Miramare, accolgono gli animali domestici. Non mancano le sfilate tematiche (come quelle dedicate ai bassotti), giornate in malga, passeggiate organizzate, trekking e attività outdoor condivise, da svolgere anche su Sup o in canoa, per scoprire siti Unesco, città d’arte e paesaggi tra le Alpi e le Dolomiti fino al Mare Adriatico. E per concludere l'estate il 20 settembre si terrà la Maratonina di Udine: per trascorrere un momento di gioia con gli amici a quattro zampe. La corsa-camminata con il proprio cane si snoda su percorso di 1000 metri interamente nel contesto del centro cittadino.

Un portale dedicato

Il sito ufficiale www.turismofvg.it/it/pet-friendly raccoglie tutte le informazioni utili per pianificare una vacanza completa con il proprio cane: dalle strutture ricettive agli stabilimenti balneari, dai trasporti agli itinerari, dagli eventi alle escursioni. Con pochi click è possibile organizzare un soggiorno su misura. Per questo, la community pet-friendly del Friuli Venezia Giulia è attiva anche su Instagram: attraverso il profilo ufficiale @FVGlive, è possibile taggare i propri scatti e condividi le avventure con l’hashtag ufficiale #FVGpetfriendly.