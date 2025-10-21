Le Panchine Narranti di Gorizia: 4 opere scultoree raccontano la città

Tutto è iniziato dal Castello e dal suo Borgo medievale, che dominano la città di Gorizia, da oltre mille anni. E ancora oggi, la città crocevia di popoli e culture, si racconta partendo da qui. Il castello che sorge tra le mura dell'antico borgo, è un antico maniero che risale al secolo XI, ma nel corso degli anni venne modificato con l'aggiunta di bastioni e torri.

Il castello fu bombardato durante la prima guerra mondiale. La paziente opera di ricostruzione avviata negli anni Trenta ha restituito al castello quell'affascinante aria medioevale. Nel borgo si trovano anche la chiesa più antica di Gorizia, la Cappella di Santo Spirito (del 1398) e alcuni edifici noti come le Case Dornberg, Tasso e Formentini oggi sede di due importanti Musei: quello della Grande Guerra, nelle cui sale sono esposti cimeli, divise, medaglie, testimonianze e persino la più fedele ricostruzione possibile di una trincea, e quello della Moda, con abiti dei primi vent’anni del secolo scorso appartenenti alle tradizioni mitteleuropee.

Da qui dopo aver attraversato Porta Leopoldina, edificata nel 1660 per onorare la presenza dell’imperatore Leopoldo I d’Asburgo si scende verso il centro della città e si arriva in via Rastello dove quattro panchine narranti, vere e proprie opere scultoree ispirate a natura, storia, tradizione ed enogastronomia, raccontano il borgo e la città di Gorizia. Un invito che si traduce in una passeggiata alla scoperta della città nell’anno della Capitale Europea della Cultura.

Le panchine, realizzate da Damjan Komel (Šempeter pri Gorici - Slovenia), Lara Steffe (Moena - Trento), Stefano Comelli (Trieste) e Paolo Figar (Gorizia), raccontano storia e bellezza della città grazie a una narrazione multi linguaggio realizzata dallo staff di progetto di Confcommercio Gorizia e dall’Associazione Examina. L’intervento è realizzato nell’ambito del PNRR Bando Borghi. Immergersi nello spazio urbano di Borgo Castello a Gorizia, sostare per respirarne l’identità e la ricchezza della sua tradizione, guardarlo con occhidiversi e lasciarsi sorprendere dalla sua bellezza artistica e architettonica.

"Con questa iniziativa guardiamo al futuro del borgo: le Panchine Narranti sono infatti opere permanenti, che abbiamo fortemente voluto per raccontare l'identità del territorio durante l’importante appuntamento di GO! 2025 ma pensate per lasciare un segno tangibile nella valorizzazione del domani di questa parte meravigliosa della città - racconta Gianluca Madriz, Presidente di Confcommercio Gorizia - le panchine sono un invito rivolto alle persone a essere parte attiva della rigenerazione della città, a fare rete, a condividere e a godere della bellezza che ci circonda. Le Panchine Narranti sono un esempio tangibile di come la cultura può rappresentare un’opportunità concreta per il territorio, i suoi abitanti e le sue realtà associative”.

Le quattro opere scultoree, sono un invito per cittadini e turisti a fare un viaggio nella storia e nella tradizione del territorio, nei suoi sapori enogastronomici e nei colori dei suoi paesaggi. I quattro artisti con le loro sculture hanno rispettivamente rappresentato quattro aspetti dell’identità goriziana attraverso quattro simboli: il fiume Isonzo racconta la natura del territorio (Panchina della Natura di Komel), il merletto goriziano racconta la tradizione isontina (Panchina della Tradizione di Steffe), l’antico cancello di via Rastello racconta la storia del borgo (Panchina della Storia di Comelli), il mastelùt (vaso di mostarda) racconta l’enogastronomia goriziana (Panchina dell’Enogastronomia di Figar). Le panchine sono state installate in quattro punti caratteristici del borgo.

La panchina della Natura

La panchina della natura - Foto Manuel_Kovsca

La Panchina della Natura di Damjan Komel, dedicata al fiume Isonzo, si trova in Viale D’Annunzio, sul marciapiede lato civici pari, in prossimità della curva che porta alla Porta Leopoldina, storico accesso a Borgo Castello. È dedicata a Karl von Czoernig- Czernhausen, funzionario e studioso austriaco che contribuì alla fama turistica di Gorizia come "Nizza austriaca". Questa scultura rappresenta il flusso di felicità che unisce le due Gorizie, promuovendo una crescita comune culturale e sociale. L’opera è composta da un alveo scavato nel marmo Grigio Carnico con una texture realizzata a mano mediante punta e bocciarda, mentre il fiume Isonzo è raffigurato in bassorilievo in bronzo patinato verde-blu. La scultura, ancorata alla base, può fungere anche da schienale della panchina.

La panchina della Tradizione

La Panchina della Tradizione di Lara Steffe, dedicata al merletto goriziano, è situata in Via Rastello, all’altezza del civico 52 (dove si trova la Bottega del Cappello di Confcommercio Gorizia), nella piazzetta che fa angolo con via delle Monache, oggi rinata come polo culturale e creativo. È dedicata alle suore Orsoline, che introdussero e diffusero l’arte del merletto in città. L’opera è una scultura in metallo che rievoca l’eleganza, la raffinatezza e la complessità del merletto locale, arte di grande pregio del territorio, restituendo valore a una sapienza artigianale femminile quasi dimenticata. La scultura raffigura una giovane figura femminile, realizzata in marmo e bronzo. La parte in bronzo rappresenta il vestito della figura, ornato da decorazioni finemente lavorate a merletto, richiamando esplicitamente la tradizione dei merletti goriziani.

La panchina della Storia

Panchina della storia -ph Studio Sandrinelli

La Panchina della Storia di Stefano Comelli dedicata al cancello di via Rastello è situata all’intersezione dell'antica via del commercio con Piazza della Vittoria, crocevia di storia mercantile e architettura veneziana. È dedicata a Leonardo, ultimo conte di Gorizia e figlio di Enrico VI di Gorizia e Caterina Garay. Un’opera che reinterpreta l’antico cancello del Borgo come simbolo di trasformazione e futuro. Il cancello diventa metafora del superamento delle barriere interiori e collettive, mentre il colore rosa, scelto per la sua capacità di evocare sensazioni di accoglienza e positività, contribuisce a ridefinire il cancello come luogo simbolico di passaggio e rinascita, sottolineando la reinterpretazione di un oggetto tradizionale in chiave simbolica e contemporanea.

La panchina dell'Enogastronomia

La Panchina dell’Enogastronomia di Paolo Figar dedicata all’uva e al mastelùt si trova in Piazza della Vittoria, sopra alla gradinata che conduce all'ingresso del Palazzo del Governo, uno dei cuori pulsanti della città. È dedicata a Giovanni Glessig, un offelliere (pasticcere) goriziano. Un trittico in pietra grigia raffigura la Rosa di Gorizia, un tralcio d’uva e un vaso di mostarda. L’opera celebra le eccellenze enogastronomiche del Goriziano, i sapori e la cultura del cibo come pat rimonio identitario, con un richiamo alla produzione vinicola e culinaria della zona. L’opera è composta da tre elementi plastici in pietra Lipica grigio unito

Come ascoltare il racconto delle Panchine Narranti

Passeggiando per Borgo Castello si può inquadrare il QR Code che c'è su ogni panchina che dà accesso a specifici contenuti digitali: un video con l’artista, che racconta la genesi dell’opera. un racconto animato curato da Armando Polacco in arte “Miron”, fumettista triestino che unisce narrazione storica e sperimentazione visiva. Ogni racconto si sviluppa attraverso un video narrativo realizzato con la tecnica del rotoscopio e dedicato a una figura significativa della storia goriziana. E Una galleria fotografica dal titolo “Scorci goriziani”, con immagini evocative di Borgo Castello: un percorso per immagini che restituisce suggestioni visive, dettagli urbani, atmosfere quotidiane e scorci inediti. Gli stessi contenuti sono disponibili sul laviadelborgo.eu e sul canale YouTube “La Via del BorGO”.

Le "Voci di via Rastello"

Via Rastello voci_ph Studio Sandrinelli

C'è un altro modo per conoscere la città di Gorizia e in particolare la via Rastello, una delle vie più antiche e caratteristiche del centro storico di Gorizia, un tempo cuore pulsante delle attività commerciali della città. Questa strada, stretta e ricca di fascino, conserva ancora oggi l’aspetto delle vie medievali, con i suoi edifici storici e le botteghe che un tempo ospitavano artigiani e commercianti. E' il progetto "Voci di via Rastello", qui è protagonista la comunità locale con 23 persone intervistate da Claudio Parrino del Cta (Centro Teatro Animazione e Figure) che hanno contribuito, con le loro testimonianze, alla realizzazione di un audio finale di 45 minuti. "Voci di Via Rastello" è una passeggiata in cuffia alla scoperta e all’ascolto del borgo. Un racconto a più voci, artigiani, imprenditori, artisti, membri di associazioni locali e semplici cittadini e clienti abituali di botteghe e negozi sono i protagonisti di questo racconto cucito su misura con le loro voci, testimonianze vivaci di aneddoti, retroscena e curiosità sulla storica via del borgo. Periodicamente vengono organizzate passeggiate di gruppo.