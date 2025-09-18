Vendemmia transfrontaliera: tra Italia e Slovenia è nato un parco artistico fra le vigne

Per trovare l’inizio del percorso bisogna arrivare nel cuore del Collio, al Borgo di Gradis’ciutta. Un complesso cinquecentesco, oggi trasformato in azienda vinicola e struttura ricettiva, immerso in una delle zone vitivinicole più prestigiose del Friuli-Venezia Giulia al confine con la Slovenia.

In mezzo al prato si presenta la prima opera: è la ricostruzione monumentale di una gabbietta fermatappo per spumante. Realizzata con materiali di recupero e tralci di vite, la scultura si intitola “Spazio di Vite”. Non è solo un oggetto familiare della ritualità del vino, ma uno spazio che si può attraversare, un varco verso un paesaggio che contiene tutto: unione, tradizioni, futuro condiviso e un panorama stupendo.

È la prima tappa di Ars Sine Finibus, progetto transfrontaliero che porta l’arte contemporanea tra i vigneti del Collio (Italia) e del Brda (Slovenia). Un percorso tra i vigneti con 10 opere di giovani creativi italiani e sloveni che dialogano tra loro. Le colline diventano così un parco diffuso, un museo a cielo aperto. Realizzate con materiali ecosostenibili e di riciclo e selezionate tramite il concorso “30 Under 35”, le installazioni raccontano il territorio e l’impegno a superare i limiti dei confini, nel contesto di Gorizia e Nova Gorica, Capitali Europee della Cultura 2025. E disegnano un itinerario che si snoda lungo sei chilometri. Un percorso che invita a camminare, osservare e riflettere, mentre l’arte si intreccia con i filari e la natura.

Opere tra vigne e memoria

Per vedere tutte le opere si cammina tra le vigne italiane e slovene delle aziende vinicole di Robert Princic, alla guida di Gradis’ciutta, e di Matjaž Četrtič, titolare della cantina Ferdinand. Classe 1975, cresciuti a pochi chilometri di distanza ma separati dal confine, i due amici viticoltori hanno trasformato la loro collaborazione in un esempio di un’Europa capace di superare le divisioni storiche. L’amicizia e la condivisione di visioni tra Princic e Četrtič ha portato nel 2008 alla nascita di Sinefinis, una Ribolla spumantizzata prodotta con uve italiane e slovene, che in etichetta riporta la dicitura “Made in European Union”. Un simbolo concreto di un territorio senza confini, plasmato dalla ponca, la particolare terra che ne definisce l’identità. Qui si alternano strati di marna e arenaria che conferiscono unicità ai vini di queste colline. Da quell’esperienza è poi nata una società che oggi produce fino a 25 mila bottiglie l’anno di questo spumante, presentato negli anni a Capi di Stato e ambasciatori e oggi riconosciuto come una best practice. “Un progetto che, come molti altri, deve fare i conti con la burocrazia di due Paesi che di fatto si trovano all’interno di un contenitore unico che è l’Europa”, sottolinea Princic.

Le installazioni sono visitabili liberamente. Alcune evocano le ferite del passato, come la “Mucca senza passaporto”, che si ispira a una storica fotografia, immagine iconica di una mucca divisa di fatto in due da una linea di confine tracciata con la calce bianca dopo la Seconda guerra mondiale: due zampe da un lato, due dall’altro. Un simbolo di famiglie e comunità spezzate, che oggi trova nel linguaggio dell’arte la possibilità di ricucire ciò che non si sarebbe mai dovuto dividere.

Il percorso si chiude con “So(g)no”, opera di Marco Nereo Rotelli: due sfere di quattro metri di diametro, come acini d’uva che racchiudono luce, poesia e musica. Al loro interno, le ceramiche di Giorgio Celiberti e i versi di Aleš Šteger e Valerio Magrelli incontrano le sonorità di Alessio Bertallot dando vita a un’esperienza immersiva che invita a ritrovare una prospettiva comune.

Arte, ecologia e scienza

Ars Sine Finibus assume anche una valenza scientifica grazie al contributo di Riccardo Valentini, premio Nobel per la Pace con l’IPCC e oggi docente di Ecologia all’Università della Tuscia. “Il Collio è un luogo straordinario – sottolinea Valentini – dove la natura si intreccia con la storia. Qui possiamo affermarlo con chiarezza: non esiste futuro per l’umanità senza natura. In un tempo segnato da crisi globali e tensioni internazionali, rischiamo di dimenticare la nostra condizione di unica umanità, pur nella diversità, e di smarrire il senso profondo del nostro legame con il pianeta. Questo territorio ci offre una lezione importante. È una terra che ha conosciuto guerre, confini imposti e divisioni dolorose, ma che ha saputo resistere. Alla fine, restano i vigneti, le colline, le foreste: una bellezza che sopravvive a tutto e continua a generare frutti straordinari”.

Attraverso il sistema brevettato “Tree Talking”, installato sulle viti accanto alle opere, il progetto intreccia tecnologia e natura, creando un dialogo diretto tra uomo e terra. “Noi scienziati lavoriamo con dati e numeri – spiega Valentini – ma da soli non bastano: senza empatia non riescono a toccare davvero le persone. L’arte, invece, parla al cuore. Per questo, nel progetto, una vite trasmette i propri segnali vitali, che si trasformano in luce, movimento, colore. In estate i segnali accelerano, in inverno rallentano: è il ritmo naturale della vita che si rivela davanti agli occhi”.

Il percorso si arricchisce anche di un gesto simbolico: sfiorare la ponca (la terra), con una carezza. Un piccolo sensore nascosto raccoglie quel contatto e lo traduce in un segnale luminoso. “È un invito a chinarsi davanti alla terra – conclude Valentini – a riconoscere che senza di lei non possiamo esistere. Un atto semplice che diventa esperienza estetica, scientifica e spirituale insieme”.

Oltre l’arte: il territorio da scoprire

Nel cuore del Collio friulano, il Borgo Gradis’ciutta è molto più di un’azienda vinicola: è un luogo di accoglienza dove il vino incontra esperienze autentiche, dai laboratori di cucina e ceramica ai percorsi di nature bathing tra i vigneti, fino ai tour in e-bike o Vespa tra colline e borghi.

A pochi chilometri si apre Gorizia, città di confine per eccellenza, tagliata in due dalla piazza Transalpina, dove basta un passo per trovarsi con un piede in Italia e l’altro in Slovenia. Nel centro storico si respirano atmosfere mitteleuropee tra pasticcerie, il castello, le chiese romaniche e il duomo barocco, i palazzoni al posto delle case rase al suolo dalla guerra e sullo sfondo il monte Sabotino. A unire ciò che la storia aveva diviso scorre l’Isonzo, fiume dalle acque color smeraldo che nasce in Slovenia e attraversa i confini senza curarsi delle politiche, oggi restituito al suo splendore grazie a progetti di riqualificazione. Eppure il Collio è anche punto di partenza strategico: in meno di un’ora si raggiungono il mare di Grado, la vivace Trieste e, nelle giornate più calde, la suggestiva Baia di Sistiana, tra le scogliere a picco sull’Adriatico.

La vendemmia come rito

In questo periodo l’occasione per visitare il nuovo parco artistico appena inaugurato è quanto mai suggestiva: coincide con il tempo della vendemmia, rito antico che ogni anno riconduce alle radici di queste dolci colline. Fino a fine ottobre, la cantina Gradis’ciutta propone l’“Esperienza Vendemmia in Collio”, un’immersione nei vigneti storici con raccolta manuale dell’uva, spiegazioni sul terroir e degustazioni guidate.

L’iniziativa si inserisce nel programma più ampio della Vendemmia Turistica Didattica in Friuli Venezia Giulia 2025, che coinvolge dieci aziende regionali e unisce apprendimento e convivialità. Un’occasione per adulti e bambini di vivere da vicino la cultura della vite, con pranzi e merende contadine. Tra filari, arte e memoria, il Collio e il Brda parlano oggi con una sola voce. Una voce che racconta confini cancellati, amicizie ritrovate, creatività trasformata in dialogo, un esempio da seguire. E una vendemmia che, più che un raccolto, diventa un gesto di appartenenza condivisa.