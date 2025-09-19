Il Friuli Venezia Giulia sbarca su Fortnite: la promozione turistica passa dai videogame

Conoscere e visitare il Friuli Venezia Giulia giocando a Fortnite, uno dei videogiochi multiplayer più giocati in Italia e al mondo. Dal 20 settembre sarà possibile grazie a un innovativo progetto di promozione turistica digitale ideato e realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Novo Esports, che introduce un nuovo modo di raccontare il territorio e consente di giocare tra i luoghi più iconici riprodotti in 3D.

La riproduzione su Fortnite di piazza Unità d'Italia a Trieste

Attraverso la creazione di una mappa personalizzata ispirata al territorio regionale, il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana a portare le proprie peculiarità e le caratteristiche del territorio all’interno dell’universo di Fortnite, con l’obiettivo di unire turismo e gaming, intercettando il pubblico giovane e gli appassionati di cultura digitale, per invitarli a scoprire le bellezze della destinazione in una chiave completamente nuova. Un progetto per far conoscere il territorio e portare turisti che ha i requisiti per avere successo. Secondo i dati di Iidea - Italian interactive digital entertainment association, infatti, un italiano su 3, tra i 6 e i 64 anni, gioca ai videogiochi, per un totale di 14 milioni di videogiocatori (+8% rispetto al 2023), mentre a livello mondiale i gamer superano i 3,3 miliardi.

"Siamo la prima regione in Italia che si presenta e si sponsorizza attraverso un videogioco come Fortnite - afferma il governatore Massimiliano Fedriga - che, voglio ricordare, è uno dei più seguiti al mondo. Guardando i dati, un terzo degli italiani gioca Fortnite, numeri impressionanti. Oltretutto è scaricabile gratuitamente. Con la presenza dell'ambientazione di Friuli Venezia Giulia sarà organizzato anche un torneo, a Milano, dove ci sarà uno stand dedicato alla regione. Riusciamo a promuovere un territorio facendolo conoscere attraverso un'interazione attiva. E questo penso che sia un nuovo modo di esplorare la promozione, che risulta particolarmente interessante”.

La mappa: le località della regione diventano virtuali

Sono cinque i punti di interesse dove i personaggi del gioco potranno muoversi: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Le cinque città sono state riprodotte il più fedelmente possibile in 3D con uno stile cartoon caratteristico del gioco e fanno fa sfondo alla grafica del videogame.

Trieste viene rappresentata con piazza Unità d’Italia, tra i palazzi del Comune, della Regione, della Prefettura, le statue monumentali, mentre l’area portuale diventa un elemento strategico da un punto di vista di gameplay.

La città di Udine è stata costruita attorno ai luoghi più significativi, piazza Libertà, la Loggia del Lionello e la Torre dell’Orologio, ricreati fedelmente in 3D, per poi salire sul colle del castello.

Riproduzione di Udine

A Gorizia lo scenario è fortemente simbolico grazie alla presenza del castello medievale in cima a una collina tra torri, mura merlate e disposizione a ferro di cavallo, intorno al quale sono stati inseriti altri elementi ispirati al borgo storico. A Pordenone spiccano merlature, bifore, lo stemma cittadino e le decorazioni in pietra, e il campanile di San Marco.

Palmanova

Infine Palmanova che nella mappa di Fortnite è perfetta come punto di interesse strategicamente complesso con la sua pianta stellata a nove punte, le mura, porte e sotterranei con al centro l’edificio principale, la riproduzione ispirata alla piazza Grande e ai suoi edifici storici che rievocano il contesto rinascimentale della città.

Palmanova dall'alto

Nella mappa personalizzata ci sono anche elementi paesaggistici simbolo come Piancavallo, Tarvisio, i laghi di Fusine, la laguna di Marano e i fiumi Tagliamento e Isonzo. Non mancano tre elementi “consumabili” tipici della tradizione del territorio, il frico, prosciutto di San Daniele e l'uva, che i giocatori potranno raccogliere per recuperare energia o difese. La mappa è disponibile dal 20 settembre 2025, ricercando Friuli Venezia Giulia Reload all’interno del gioco.

Friuli Venezia Giulia su Fortnite: le iniziative

Per promuovere il progetto sarà organizzato un torneo sulla mappa personalizzata del Friuli Venezia Giulia, che avrà una modalità always-on, ovvero i giocatori potranno giocare tutti i giorni per guadagnare punti e scalare la classifica. Al termine del torneo, i primi dieci classificati avranno l’opportunità di giocare la finale alla Milan Games Week, la principale fiera gaming italiana, in programma alla Fiera di Rho dal 28 al 30 novembre. In palio ci sono cinque voucher per un soggiorno invernale per due persone per tre notti nel Tarvisiano, comprensivi degli skipass per accedere alle piste sciistiche del comprensorio, in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea.

Durante la fiera milanese, sarà inoltre allestito un corner dedicato al Friuli Venezia Giulia nello stand di Novo Esports, con la possibilità di provare la mappa e vivere un’esperienza immersiva tramite visori VR. A metà ottobre sarà poi organizzato un grande evento sulla mappa ma i dettagli saranno svelati più avanti

Una community amplificata dagli streamer

Per tutta la durata del progetto, con l’obiettivo di amplificare la visibilità del gioco e della mappa personalizzata, saranno coinvolti streamer e content creator esperti del settore quali Marino D’Angelo, in arte “Marinoski”, Giulio Vitelli, in arte Nezak,Nicole Caterino, in arte “Nicole Senpai 95”, e Stella Dal Maso, in arte “Nonna Stella”.