Il tartufo nero di Roccafluvione debutta col suo primo festival

Il Nero di Roccafluvione, come è chiamato nel Borgo marchigiano, non sarà più il segreto ben custodito dei residenti di questo territorio in provincia di Ascoli Piceno e dei più attenti amanti del gusto.

Dal 24 al 26 gennaio 2025 infatti questa eccellenza sarà la protagonista assoluta della prima edizione del Tartufo Nero Festival di Roccafluvione, con la duplice occasione dell'aspetto più economico della mostra mercato e di quello più culturale di approfondimento sulla lunga tradizione di raccolta di questo prezioso tubero.

A caccia di tartufo nero

I tuberi di tartufo nero pregiato

Il programma del neonato Festival prevede infatti appuntamenti dedicati alla scoperta del tartufo nero pregiato: mostre mercato, degustazioni, esperienze di truffle hunting, la caccia al tartufo, e incontri con esperti e chef. In questa occasione sarà possibile gustare il tartufo in diverse preparazioni, per un’esperienza esaltante pronta a soddisfare il palato di tutti gli appassionati. Il Nero di Roccafluvione, che cresce tra i 5 e i 20 cm di profondità nei terreni freschi e calcarei della zona, è raccolto grazie all'uso di cani addestrati e tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.

Il grande anello dei Borghi ascolani

Le cascate di Forcella a Roccafluvione

Il borgo è un 'comune sparso' e fa parte dell’Unione montana del Tronto e Valfluvione. Deve il suo nome al torrente Fluvione e ai castelli medievali che un tempo punteggiavano la zona, regalando ai visitatori panorami che spaziano dalle catene dei monti Sibillini, della Laga e del Gran Sasso fino al mare Adriatico. Non solo natura, ma anche storia e tradizioni: Roccafluvione custodisce tesori come il suggestivo Ponte Nativo, simbolo del comune, le cascate di Forcella e i misteriosi massi erratici dei castagneti di Meschia. Il territorio offre inoltre splendidi percorsi naturalistici nella natura incontaminata, come il Grande Anello dei Borghi Ascolani, ideale per gli amanti del turismo lento.