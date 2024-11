Grazzano Visconti, il borgo medievale si addobba per Natale

Il borgo con una lunga storia, costruito nel 1395 da Giovanni Anguissola in seguito al matrimonio con Beatrice Visconti, sorella del duca di Milano, Grazzano Visconti nel Piacentino si è addobbato per il tradizionale appuntamento del mercatino di Natale.

Diverse novità per l’edizione di quest'anno, dopo la visita alla Casa di Babbo Natale, al Polo Nord e al Circo degli Elfi, si potrà assistere a spettacoli di magia nel nuovo Teatro di Natale e imbucare la letterina direttamente all’ufficio postale, dove sono presenti gli aiutanti di Babbo Natale. Immancabile la ruota panoramica, alta ben 32 metri e senza barriere architettoniche, accanto allo scivolo Taboga, il jumping e la meravigliosa pista di ghiaccio, per pattinare immersi in un’atmosfera magica e senza tempo.

La tradizionale ruota panoramica

Presenti anche diversi banchi enogastronomici con una vasta selezione di prodotti artigianali locali e lo street food con specialità sia dolci che salate, una selezione di birre artigianali e un’area ristoro dove poter mangiare. La magia natalizia è allietata con cori gospel, a zampognari, show e musiche natalizie, un caricaturista, il corpo bandistico Pontolliese. Il villaggio di Natale chiude lunedì 6 gennaio con la partecipazione della Befana.

Info e orari

Aperto nei weekend di novembre e dicembre. Aperto tutti i giorni da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio (esclusi 25 e 31 dicembre). L'ingresso è gratuito, a pagamento le attrazioni.