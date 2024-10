FerraraFoodFestival, degustazioni e showcooking: protagoniste le eccellenze enogastronomiche

Le eccellenze enogastronomiche del territorio ferrarese saranno protagoniste della quarta edizione di FerraraFoodFestival in programma dal 31 ottobre al 3 novembre nel centro storico di Ferrara. L'evento, organizzato da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, propone quattro giorni di showcooking, degustazioni, con tanti ospiti, grandi chef e personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura

Il centro storico ospiterà, anche spettacoli itineranti, di animazione e intrattenimento e incontri culturali per scoprire le bellezze artistiche e architettoniche dela città. All’insegna del buon cibo l’iniziativa animerà le vie del centro tra piazza Trento e Trieste, piazza Castello, piazza Savonarola, piazza Municipale: Igp, Dop e Doc per celebrare il territorio, prodotti e ricette, un mix di tradizione innovazione.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con riconoscimenti e premiazioni come il ‘Diamante Estense’ che sarà conferito ad un personaggio del mondo della cultura, dello sport, del giornalismo o dello spettacolo che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara a livello sia nazionale che internazionale, e ‘l’Ambasciatore del Gusto’, che andrà ad eleggere una personalità di spicco che si sia particolarmente prodigata con il suo impegno ed il suo lavoro a portare lustro e visibilità al mondo della cucina e dell’enogastronomia.

Stand in cento città al FerraraFoodFestival

Eventi food dal vivo

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’area eventi di piazza Municipio. E' qui che si svolgeranno una serie di appuntamenti live gratuiti unici e coinvolgenti all'interno del PalaSimaBio e saranno un'opportunità per scoprire i segreti della cucina ferrarese e le eccellenze gastronomiche del territorio. Chef stellati e talenti emergenti si sfideranno ai fornelli, proponendo piatti creativi e rivisitazioni di ricette tradizionali. Non mancheranno le degustazioni guidate, le masterclass e gli incontri con i produttori locali, per un’esperienza a 360 gradi nel mondo del gusto.

La creazione del Cappellaccio alla zucca

Tra gli appuntamenti da non perdere la storca disfida degli agriturismi ferraresi (giovedì 31 ottobre dalle 15 alle 16 al PalaSimaBio di piazza Municipio) che quest’anno vedrà i concorrenti in gara sfidarsi su un dolce classicissimo della tavola ferrarese, ma che proprio per la sua apparente semplicità diventa un interessante terreno di scontro: la ciambella ferrarese, o meglio, la brazadela, una preparazione rustica e leggermente biscottata. La ricetta prevede pochi ingredienti, perfetta per far emergere la maestria di chi la prepara, e proprio su questo una giuria di esperti sarà chiamata ad esprimersi per decretare il vincitore, l’agriturismo che avrà portato la miglior ciambella ferrarese artigianale di propria produzione.

Altra immancabile e attesa disfida gastronomica è la Champions League delle Sfogline, che per questa nuova edizione sono chiamate a sfidarsi su un evergreen della pasta fresca: la tagliatella al ragù. Diverse sfogline di altrettante province emiliane, sotto l’esperta guida della maestra Rina Poletti, prepareranno le diverse versioni della tagliatella, dove sarà ovviamente centrale il ragù, con le differenze e gli ingredienti che cambiano di capoluogo in capoluogo. Gli esperti giurati che dovranno votare al buio il loro preferito: i componenti della giuria infatti dovranno giudicare il loro piatto di tagliatelle al ragù preferito senza sapere da quale provincia emiliana proviene, per garantire un risultato imparziale oltre ogni campanilismo. Quando? Venerdì 1° novembre dalle 15 alle 17 al PalaSimaBio.

Se siete alla ricerca di piatti innovativi preparati con prodotti tipici ferraresi, il Consorzio dell’Aglio di Voghiera Dop presenterà PiazzAglio, una pizza creata in collaborazione con il laboratorio Happy Pizza di Gualdo e l’Accademia Pizzaioli di Gruaro (VE), mentre Assopanificatori Confesercenti Ferrara proporrà in esclusiva Pan Pera, un nuovo prodotto pensato per valorizzare il lavoro dei panifici del territorio, e che combina elementi di genuinità della tradizione artigianale, salubrità e caratteristiche nutrizionali equilibrate.

Sempre in tema di eccellenze locali, il Premio Ferrara Mon Amour 2024 sarà assegnato a Ruke’t Chocolate, cioccolateria artigianale da Sant’Agostino: un’occasione imperdibile per scoprire questa straordinaria realtà ferrarese e le sue dolcezze direttamente dalle parole del suo fondatore Marco

Protagonisti anche i dolci

Per chiudere ogni serata del Festival sono in programma gli apertivi estensi, uno al giorno, dove i baristi e bartender di altrettanti locali della città proporranno le loro varianti, invenzioni e proposte dal mondo della mixologia ispirandosi ai prodotti tipici locali, con cui i drink verranno accompagnati.

Sapori e tradizioni ferrareri declinati in chiave pop

Il viaggio nel cuore della gastronomia ferrarese ripropone anche quest'anno, il maxi pasticcio ferrarese, un'opera culinaria monumentale che sarà esposta nel cuore della città, simbolo della tradizione culinaria locale. Le maestre sfogline, guidate da Rina Poletti di Accademia della Sfoglia, creeranno, un maxi pasticcio che prenderà forma come una vera opera d’arte e resterà esposto fino alla chiusura del festival, come un vero monumento alla cucina estense. Appuntamento venerdì 1° novembre dalle 11 alle 12.30 nel centro storico.

Tornerà la maxiscritta "Ferrara" in piazza Savonarola, che ogni anno è formata da un prodotto iconico della tavola estense: quale sarà l’ingrediente che servirà da “inchiostro” andando a comporre le maxi lettere? Domenica 3 novembre andrà in scena il Processo, ovvero un format goliardico che vedrà l’allestimento di una vera aula di tribunale con un piatto tipico di Ferrara alla sbarra nei panni di imputato; saranno gli avvocati della difesa e il pubblico ministero a dover esporre al magistrato e alla giuria le proprie arringhe per arrivare ad un verdetto di condanna o di assoluzione, con testimoni che deporranno la loro testimonianza, creando così un’occasione inedita ed accattivante per scoprire tante curiosità e caratteristiche del piatto sotto accusa.

Piazza Castello ospiterà l’area kids, dedicata ai bimbi e alle loro famiglie: giochi antichi, attività didattiche dedicate ai più piccoli e anche il tiro al salame, classico e divertente gioco per tutti, in cui i partecipanti avranno la possibilità di misurare la loro destrezza e precisione cercando di lanciare degli anelli che dovranno raggiungere la base di forme cilindriche di salame per aggiudicarsene uno in premio.

Tra una degustazione e l'altra, anche eventi di intrattenimento e animazione, con diversi spettacoli itineranti che sfileranno nel corso del fine settimana tra le vie e le piazze del centro, come le sonorità anni ’70 e i look super kitsch dei Tamarros, o il vasto repertorio musicale della Bandessa, la street band formata da cuochi-musicisti che intratterranno il pubblico del festival con pezzi dallo swing agli anni ’60 o dal disco music alle sigle dei cartoni animati.

Tra gli spettacoli itineranti merita una menzione speciale la rievocazione storica del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso d’Este, una parata in costume accompagnata da musici e sbandieratori che regalerà atmosfere e suggestioni rinascimentali, grazie ai figuranti e agli abiti del Palio di Ferrara, che si svolgerà sabato 2 novembre nelle vie del centro storico, dalle 17 alle 19.

Il Ferrara Food Festival è non solo una celebrazione del cibo, ma anche un'opportunità per scoprire le tradizioni culinarie, artistiche e culturali di Ferrara

Un parterre di grandi ospiti per celebrare il gusto.

La quarta edizione del "FerraraFoodFestival" è anche l'occasione per incontrare grandi chef e altri personaggi noti.

Tra i nomi più attesi, quello dell'Ambasciatore del Gusto, il riconoscimento che ogni anno premia una personalità legata al mondo dell’alta cucina e in generale dal panorama culinario, che con il suo lavoro e la sua bravura abbia contribuito a promuovere e divulgare questo comparto: a ricevere l’ambito premio per questa edizione 2024 sarà il volto tv di Cotto e Mangiato Tessa Gelisio, imprenditrice vitivinicola e attivista ambientale che con la sua passione per la cucina e il suo amore per il benessere è diventata punto di riferimento per chi ama ricette salutari ma che non sacrificano nulla del gusto.

Molto apprezzato dal grande pubblico, si rinnova anche appuntamento con Gli Chef di Edoardo Raspelli, ciclo di due incontri dove il noto critico enogastronomico, giornalista food e volto televisivo incontra i protagonisti dell’alta cucina nazionale, in un’occasione di incontro e dialogo con il pubblico, con grandi cuochi all’opera durante gli showcooking cui l’intervista si accompagna. Tra gli ospiti che quest’anno Edoardo Raspelli ha invitato a Ferrara, ritroviamo un amatissimo protagonista del festival, lo chef cinque stelle Michelin Igles Corelli, che al territorio ferrarese è legato più che a doppio filo: Corelli è infatti originario di Argenta, proprio nella provincia ferrarese, e proprio qui ha mosso i primi passi nella cucina stellata, al ristorante Il Trigabolo, vere e propria fucina di talenti da dove sono passati alcuni tra i più importanti chef italiani.

Un altro evento ormai consolidato nel palinsesto del FerraraFoodFestival e che ogni anno conferma il proprio successo, è I Piatti Stellati, dove ogni anno uno chef di fama nazionale presenta una propria ricetta ispirata alle eccellenze ferraresi, preparandola e proponendola al pubblico; quest’anno ospite e protagonista sarà Daniele Persegani, un maestro della cucina tradizionale, il cui nome evoca immediatamente semplicità, gusto e genuinità. Cuoco, docente e conduttore televisivo, Persegani è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che amano i sapori autentici e la convivialità a tavola, ed è entrato nelle case e nei cuori degli italiani con la sua partecipazione ai programmi La Prova del Cuoco, É Sempre Mezzogiorno, Detto Fatto.

Spostandoci dal panorama prettamente culinario, immancabile il premio Diamante Estense, che ogni anno viene conferito ad un personaggio di caratura nazionale che sia particolarmente legato alla città di Ferrara o al suo territorio e che abbia quindi contribuito a promuoverne l’immagine e il nome. Il premiato di questa edizione è ancora top secret, ma si attende un importante nome a livello italiano.

Informazioni utili

Gli stand espositivì saranno aperti da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre dalle 9 alle 20 Il programma completo degli eventi sul sito www.ferrarafoodfestival.it