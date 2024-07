Bellaria Igea Marina, non solo Notte Rosa: un lungo calendario di eventi che accompagna l’estate

Intensa attività sia sportiva che ludica per giovani e famiglie a Bellaria Igea Marina con l’estate Forever BIM. Gli appuntamenti sono a cura di Fondazione Verdeblu, le associazioni cittadine sportive e di volontariato, oltre all’ufficio cultura.

La località romagnola si anima di musica e colore con la La Notte Rosa, nel weekend del 5, 6, 7 luglio, con sfilate di carri mascherati con il ‘Carnevale in Rosa’ che venerdì 5 percorrerà il lungomare Pinzon (Igea Marina) e sabato 6, viale Panzini/lungomare Colombo (Bellaria) alle 21.30. Occhi puntati verso il cielo venerdì 6 con spettacolo di fuochi d’artificio, in contemporanea su tutta la riviera. La musica sarà protagonista con il dj set del duo Space Invaders che si esibiranno venerdì alle 21 in Piazzale Kennedy insieme a Dibla Vocalist e sabato sera su Viale Ennio con Mattia Vocalist.

Carnevale in Rosa a Bellaria Igea Marina

Originale l’Energy Boat con l’Opening 2024: la motonave più cool della costa, con i suoi aperitivi itineranti e dj set a bordo, è pronta a salpare tutti i sabati pomeriggio dal 6 luglio fino al 31 agosto lungo la spiaggia di Bellaria Igea Marina. Mirko Casadei e la BIG BAND saranno, invece, gli ospiti speciali della domenica 7 luglio con l’appuntamento di ‘Balamondo…balla sulla sabbia con Mirko Casadei Big Band’, partire dalle ore 11 con musica dal vivo direttamente lungo i pontili, la sera invece si esibiranno in Concerto alle 21 nel piazzale Capitaneria di Porto. Il martedì sera dedicato alla risata, con il Bellaria Comics Festival: in piazzale Perugia fino al 27 agosto insieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo e del cabaret.

L'Energy Boat

Dal 1° luglio fino al 30 agosto, ritornano gli incontri mattutini de ‘I Suoni del Sole’ a cura di Studio MYmantra, con eventi di meditazione e relax lungo le spiagge di Bellaria Igea Marina, dal lunedì al venerdì alle ore 6.30. Arte, pittura, fotografia e scultura torneranno in esposizione al Palazzo del Turismo con la ‘Biennale del Mare ’24’ a cura dell’Associazione ArteInvisibile: il Direttore Artistico Mourad Jahrani, in arte il “Moro”, ha raccolto oltre 100 opere di artisti del territorio e provenienti da tutta Italia, che saranno visitabili dal 5 al 28 luglio. Per gli amanti delle rievocazioni storiche, il Comitato Borgata Vecchia di Bellaria Igea Marina, ripropone il tradizionale ‘Sbarco dei Saraceni’ giunto alla sua 21esima edizione che sfilerà in corteo per le vie cittadine, venerdì 26 luglio.

Il mese di luglio si concluderà poi con l’appuntamento dedicato ai giovanissimi: il ‘Weekend city web’ che dal 26 al 28 luglio porterà su piazzale Capitaneria di Porto gli idoli e web star a partire da Franscesco Taverna, con il talk show e firmacopie di ‘A tutto Chico’, venerdì 26 alle ore 21.30; la sera successiva, sabato 27 sarà il turno dl Live Show con un Ospite speciale….e a conclusione dell’evento, domenica 28 luglio salirà sul palco Gianluca Gotto per il talk show e firmacopie di ‘Quando inizia la felicità’.