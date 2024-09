Baccanale 2024 sarà ‘Un filo d'olio’: gli eventi e i protagonisti

Imola – ‘Un filo d'olio’ per raccontare un territorio. E' il tema di ‘Baccanale 2024’la rassegna sulla cultura del cibo che si terrà dal 19 ottobre al 10 novembre ad Imola. Quest’anno la manifestazione esplora l'essenza e la storia dell'olio d'oliva, re indiscusso della cucina mediterranea, attraverso un viaggio nelle tradizioni culinarie locali e il suo legame profondo con l'identità di Imola.

"Il Baccanale torna con una veste rinnovata e potenziata rispetto alle edizioni precedenti. Da sempre uno degli eventi più attesi e apprezzati del panorama locale, rappresenta un'occasione unica per valorizzare le nostre eccellenze proiettandole su un palcoscenico internazionale, contribuendo così alla promozione del Made in Italy nel mondo- racconta il sindaco di Imola, Marco Panieri - Per tre intense settimane, il Baccanale coinvolgerà il nostro centro storico, l'Autodromo e le più importanti realtà enogastronomiche e agricole della città, insieme ai palazzi storici e ai luoghi iconici della nostra identità. Puntiamo ad una destagionalizzazione dei flussi turistici, offrendo un'attrattiva costante per Imola durante tutto l'anno. Oltre ai grandi eventi, promuoviamo iniziative legate alla natura, alle escursioni e al patrimonio culturale, con l'obiettivo di rendere la città una meta turistica continuativa. Un ringraziamento speciale va a tutti i partner e sponsor, in particolare all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che hanno contribuito a rafforzare il valore del Baccanale. Imola vanta un tessuto territoriale eccezionale, dalle aziende di olio e vino ai salumi, fino a molte altre filiere enogastronomiche. Il Baccanale metterà in rete tutte queste eccellenze, presentando Imola al mondo con il suo fascino, la sua storia e la sua straordinaria identità”

L'edizione 2024 di Baccanale sarà dedicata all'olio

Per Baccanale 2024 è stata realizzata da Chiara Farcella, in arte ‘Illudio’, graphic designer e illustratrice salentina con un passato da cittadina bolognese, un'illustrazione che pressenta il viaggio alla scoperta del tema "Un filo d'olio": una finestra sull'Emilia Romagna e in particolare su Imola, è un omaggio ai suoi paesaggi iconici, la rocca, la pista e i casolari, con sullo sfondo il mare. In primo piano un viaggiatore in bicicletta pronto a percorrere un viaggio seguendo il sentiero tracciato dall'olio.

I protagonisti

Tra gli ospiti che arricchiranno il palinsesto dell'edizione 2024 di Baccanale c'è grande attesa per l'intervento dello scrittore e storico di fama internazionale Alessandro Barbero, che, con la sua profonda conoscenza del Medioevo, offrirà un interessante excursus sull'evoluzione della cultura enogastronomica. Chiara Maci,consulente di comunicazione food e conduttrice televisiva, porterà la sua esperienza culinaria in talk dedicato. Ci sarà anche il ntrizionista Domenicantonio Galatà, che offrirà preziosi consigli su salute e benessere, legando l'enogastronomia a uno stile di vita sano. Saranno presenti diversi chef stellati, come Mauro Uliassi, patron dell'omonimo ristorante di Senigallia, Cristiano Tomei, esponente di spicco della cucina creativa italiana, e Massimiliano Mascia, del Ristorante San Domenico di Imola. Non mancheranno volti noti della Tv, come Roberto Valbuzzi, pronto a deliziare il pubblico con ricette che esaltano l'olio di oliva, Andrea Palmieri e Victoire Gouloubi.

Il programma

Il palinsesto di Baccanale 2024 prevede tre settimane di incontri ed eventi che si intensificano durante i weekend. Si inizia sabato 19 ottobre alle ore 17.30 Teatro Ebe Stignani con una lectio magistralis di Massimo Montanari, professore emerito di Storia dell'alimentazione all'Università di Bologna, sul tema "Condire, friggere, ungere. La millenaria epopea dell'olio tra gusto e bellezza".

Il giorno successivo, domenica 20 ottobre alle ore 11, Alessandro Barbero, storico e divulgatore italiano, specializzato in storia medievale e italiana, conosciuto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi attraverso saggi, romanzi storici e collaborazioni televisive, si unirà a Montanari per un dialogo su "Alimentazione e società nel medioevo" al Teatro Stignani,

In piazza Caduti per la Libertà sarà inaugurata la collettiva di illustratori "That's it- eat, be well, love Italy", realizzata in occasione della VIII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, espone 13 opere di 5 importanti illustratori italiani. Promossa dall’Ambasciata d'Italia ad Atene la mostra offre un’istantanea illustrata dell’Italia, tra benessere, gusto e stile. Negli stessi giorni saranno lanciati anche dei menù a tema disponibili per le tre settimane della rassegna nei circa 33 ristoranti locali aderenti.

Il secondo weekend del Baccanale, dal 25 al 27 ottobre, avrà un focus ancora più spiccato su olio, olio turismo, olivicoltura e tutto l’indotto che generano, di cui si discuterà nel corso della 30esima edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Città dell'Olio, con il coinvolgimento dei rappresentanti di vari Paesi del Mediterraneo aderenti alla rete Recomed.

Domenica 27 presso il Frantoio Valsanterno si terrà l'evento nazionale "Camminata tra gli ulivi", che sarà poi replicato in tanti altri Comuni italiani. Questa camminata apre un appuntamento nazionale che coinvolge le Città dell'Olio ed è un'occasione per riscoprire il profondo legame tra il territorio imolese e la tradizione dell'olivicoltura. "Camminare tra gli ulivi non è solo un'esperienza naturalistica, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, che permette di rivivere le tradizioni contadine e scoprire come queste piante millenarie hanno plasmato il paesaggio e la cultura del territorio. Ogni passo tra gli ulivi racconta una storia antica, fatta di fatica, dedizione e amore per la terra, un racconto che si trasmette di generazione in generazione e che oggi rivive grazie a iniziative come questa", spiegano gli organizzatori Sempre domenica 27 ottobre, in piazza Matteotti, Casa Artusi presenterà un laboratorio dimostrativo dedicato all'arte della sfoglia tirata a mano, seguendo l'antica tradizione romagnola. Questo piatto, molto più di una semplice preparazione culinaria, è un rito che si tramanda di generazione in generazione, simboleggia il legame profondo con la terra d'origine. La sfoglia, insieme agli altri piatti della tradizione, rappresenta una delle espressioni più autentiche del Turismo delle radici, incarnando semplicità, rispetto per gli ingredienti locali e di profondo rispetto per le tradizioni. L’ultimo weekend del Baccanale, dall'8 al 10 novembre, sarà dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali con l’allestimento del Banco d'Assaggio dei Vini e dei Prodotti dell'imolese, che quest’anno, per celebrare la sua 30esima edizione, si espanderà a livello regionale includendo anche produttori dell'Emilia-Romagna conosciuti all’estero. In questo contesto Olimola presenterà una selezione di oli di alta qualità, continuando una tradizione ormai consolidata.

Autodromo e banchi d'assaggio

Per l'occasione anche l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si trasforma in un tempio del gusto durante l’ultimo weekend del Baccanale, dall’8 al 10 novembre, per ospitare due appuntamenti di grande rilievo: il XXX Banco d'Assaggio dei Vini e dei Prodotti dell’Imolese e la XIV Olimola, una manifestazione interamente dedicata all’olio extravergine di oliva. Il Banco d'Assaggio offre agli amanti del vino l’opportunità di scoprire una selezione accurata di etichette provenienti dalle migliori aziende vitivinicole della zona Doc Colli d’Imola e della Romagna. È un’occasione unica per esplorare vini che esprimono l’essenza del territorio, frutto della passione e tradizione vinicola locale.Si possono degustare vini autentici, guidati dagli esperti che illustrano le caratteristiche distintive di ogni etichetta, immergendosi in un’esperienza sensoriale unica.

Eventi e showcooking

Tra le altre tappe da non perdere in questo viaggio nel mondo dell'olio, il 29 ottobre, sempre in Piazza Matteotti, lo chef Andrea Palmieri e Galatà accompagnano il pubblico a scoprire il concetto di “densità” nel mondo culinario, celebrando l’olio come cuore pulsante della cucina mediterranea. Dal filo d’olio che dà vita a un soffritto alla sua essenza nelle conserve, l’olio viene mostrato in tutta la sua versatilità e ricchezza, rendendo ogni ricetta un tributo alla tradizione e alla salute.

Ma il Baccanale è anche un ponte tra culture: il 30 ottobre la chef congolese Victoire Gouloubi porta sul palco la sua visione di alta cucina africana, dimostrando come l'olio si fonda con ingredienti e sapori esotici, in un viaggio culinario che abbatte ogni barriera culturale attraverso il gusto. La giornata si conclude con una spettacolare esibizione di bartending, dove alcuni tra i migliori mixologist italiani, come Edoardo Nono del Rita & cocktails e Rita's Tiki Room di Milano, e Matias Barrueco del 1930 Cocktail Bar Milano, mostrano come l'olio d'oliva può diventare l'ingrediente segreto di cocktail originali e sofisticati. Ci saranno saranno anche Gregory Camillo, General Manager del Jerry Thomas Speakeasy di Roma, Mattia Cilia, Bar Manager del Cantieri Sultano, cocktail bar del ristorante Il Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa, Jimmy Bertazzoli, titolare di Aguardiente a Ravenna, e Gianni Zottola, esperto della miscelazione Tropicale e Tiki e Cubana (Bologna).

