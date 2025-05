La Romagna scalda i motori per la ventesima Notte Rosa: la potenza della musica accende l’estate italiana

Inizia il conto alla rovescia, Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna festeggia la 20esima edizione de La Notte Rosa – HIT’S Summer, che quest’anno celebra anche il Solstizio d’estate, diventando ufficialmente l’evento che apre la bella stagione italiana.

Notte Rosa. © Manuel Migliorini / Adriapress.

Tre giorni e due notti in cui la “terra del sorriso” si trasforma in un’esplosione di gioia, musica e condivisione, con quasi cento eventi già confermati tra riviera, entroterra e città d’arte. Il tema 2025, “HIT’S Summer”, punta sulla potenza aggregativa della musica: concerti, dj set, spettacoli e performance coloreranno tutta la Riviera, trasformando ogni luogo in un palco, ogni notte in un’esperienza da ricordare e ogni alba in un momento magico. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni, ma già le prime anticipazioni promettono un weekend straordinario.

Un concerto a Bellaria Igea Marina ©Riccardo Gallini /GRPhoto

A Cervia, venerdì 20 giugno, il parco CerviAvventura offrirà un’emozionate esperienza notturna tra i pini, con un percorso al buio illuminato solo da lampade frontali. Il MUSA – Museo del Sale resterà aperto in via straordinaria per tutto il weekend, proponendo un laboratorio per bambini ispirato a Altero, il fenicottero rosa mascotte dell’edizione. Sempre a Cervia e Milano Marittima, spazio all’adrenalina con il Grand Prix Offshore, tappa del Mondiale di motonautica, accompagnato da dj set, mercatini e un grande party per i 20 anni della Notte Rosa.

A Milano Marittima, sabato 21 giugno, si terrà la proiezione speciale del docufilm “La favola di un visionario” dedicato ad Arrigo Sacchi, con la presenza dell’allenatore e dei protagonisti della sua carriera. A Bertinoro, sabato 21 giugno, la Mille Miglia in moto farà tappa nel borgo, con una sfilata di motociclette d’epoca tra alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra romagnolo.

A Rimini, venerdì 20 giugno, torna “Un Mare di Rosa”, tra i bagni 47 e 63: una festa sulla spiaggia con musica live, danza, spettacoli e fuochi d’artificio sincronizzati lungo la costa. Non mancheranno i format “Un Mare di Vino”, con degustazioni in riva al mare, e “Un Mare di Fuoco”, con spettacoli pirotecnici e di luci.

A Riccione, dal 19 al 21 giugno, il centro città ospiterà il Kids Family Festival: tre giorni gratuiti di eventi per bambini e famiglie con ospiti come Paolo Ruffini, la coppia comica Salvo & Giorgia, il musical delle Winx e un intervento dello psicoterapeuta Alberto Pellai. Sabato 21 giugno, la spiaggia libera di piazzale San Martino sarà teatro del “Goovi Summer Wave” con Michelle Hunziker, che guiderà due sessioni di allenamento in riva al mare con i trainer Paolo Zotta e Vanessa Villa, tra aree beauty, skincare, gadget e cocktail energizzanti.

A Bellaria Igea Marina, doppio appuntamento con il Carnevale in Rosa: venerdì 20 giugno a Igea Marina con carri allegorici e fuochi d’artificio a mezzanotte, e sabato 21 giugno a Bellaria lungo il viale Panzini, con sfilate, maschere e musica per tutta la famiglia. Anche Misano Adriatico partecipa alla festa con il Carnevale d’Estate: sabato 21 giugno, carri delle frazioni, spettacoli e costumi animeranno il lungomare in una delle manifestazioni più amate dalla comunità.

Infine, a Ferrara, dal 20 al 22 giugno torna PianoEstense, raffinato festival pianistico che trasformerà i più bei palazzi storici della città in salotti musicali: da Palazzo Roverella al Teatro Comunale, da Palazzo dei Diamanti ad altri luoghi prestigiosi, ospitando concerti dal pomeriggio alla sera.