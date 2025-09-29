Modena-Maranello in bicicletta: ecco la Ciclovia del Mito, nel cuore della Motor Valley

Ieri, d omenica 28 settembre, è stato tagliato il nastro della Ciclovia del Mito, il nuovo percorso ciclabile lungo 21 chilometri che unisce due icone della Motor Valley: il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello.

Un itinerario che attraversa Formigine e Fiorano Modenese e che punta a diventare non solo un’attrazione turistica, ma anche un’infrastruttura utile alla mobilità quotidiana.

Una giornata di festa per l’inaugurazione

Per celebrare l’apertura sono stati organizzati desk informativi a Modena, Maranello e al Museo Enzo Ferrari, distribuiti voucher promozionali “Pedala e scopri il territorio” e proposti due tour guidati gratuiti con Guide Ambientali Escursionistiche. I buoni permettono fino al 5 ottobre ingressi ridotti nei musei aderenti o la consegna di un gadget.

Una ciclovia tra turismo, servizi e mobilità quotidiana

In occasione dell’apertura è stata presentata anche la nuova bike station di Maranello, accanto al Museo Ferrari: 15 posti bici, videosorveglianza, prese per ricaricare le e-bike e attrezzi per piccole riparazioni, un servizio gratuito pensato per cittadini e turisti.

Il percorso della Ciclovia del mito

La ciclovia, che attraversa un bacino di circa 250mila persone, mette in rete luoghi simbolo come la Torre Ghirlandina, il Palazzo Ducale, la Casa Museo Pavarotti, i castelli di Formigine e Spezzano e naturalmente i musei Ferrari. Gran parte del percorso sfrutta tratti già esistenti, integrati con nuovi innesti per migliorare sicurezza e fruibilità, soprattutto nei territori di Formigine e Fiorano Modenese, che hanno investito per ricucire i collegamenti.

A completare l’opera ci sono segnaletica dedicata e tracce gpx scaricabili dal portale Visit Modena, con un obiettivo chiaro: da un lato offrire un’esperienza di cicloturismo unica, che unisce motori e pedali, dall’altro incentivare l’uso quotidiano della bicicletta nei tragitti casa-lavoro.