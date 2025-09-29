Modena-Maranello in bicicletta: ecco la Ciclovia del Mito, nel cuore della Motor Valley
Un percorso che intreccia natura e motori nel nome della Ferrari, che punta a diventare non solo un’attrazione turistica ma anche un’infrastruttura utile alla mobilità quotidiana
Ieri, d omenica 28 settembre, è stato tagliato il nastro della Ciclovia del Mito, il nuovo percorso ciclabile lungo 21 chilometri che unisce due icone della Motor Valley: il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello.
Un itinerario che attraversa Formigine e Fiorano Modenese e che punta a diventare non solo un’attrazione turistica, ma anche un’infrastruttura utile alla mobilità quotidiana.
Una giornata di festa per l’inaugurazione
Per celebrare l’apertura sono stati organizzati desk informativi a Modena, Maranello e al Museo Enzo Ferrari, distribuiti voucher promozionali “Pedala e scopri il territorio” e proposti due tour guidati gratuiti con Guide Ambientali Escursionistiche. I buoni permettono fino al 5 ottobre ingressi ridotti nei musei aderenti o la consegna di un gadget.
Una ciclovia tra turismo, servizi e mobilità quotidiana
In occasione dell’apertura è stata presentata anche la nuova bike station di Maranello, accanto al Museo Ferrari: 15 posti bici, videosorveglianza, prese per ricaricare le e-bike e attrezzi per piccole riparazioni, un servizio gratuito pensato per cittadini e turisti.
La ciclovia, che attraversa un bacino di circa 250mila persone, mette in rete luoghi simbolo come la Torre Ghirlandina, il Palazzo Ducale, la Casa Museo Pavarotti, i castelli di Formigine e Spezzano e naturalmente i musei Ferrari. Gran parte del percorso sfrutta tratti già esistenti, integrati con nuovi innesti per migliorare sicurezza e fruibilità, soprattutto nei territori di Formigine e Fiorano Modenese, che hanno investito per ricucire i collegamenti.
A completare l’opera ci sono segnaletica dedicata e tracce gpx scaricabili dal portale Visit Modena, con un obiettivo chiaro: da un lato offrire un’esperienza di cicloturismo unica, che unisce motori e pedali, dall’altro incentivare l’uso quotidiano della bicicletta nei tragitti casa-lavoro.