Le dighe nel mondo, così l’uomo ha sfidato la forza della natura. Ecco le più spettacolari da visitare

Le dighe accompagnano la storia dell’umanità da millenni: la loro funzione, trattenere e gestire l’acqua, ha rappresentato un passaggio fondamentale per lo sviluppo della civiltà. Già in Mesopotamia, oltre 4.000 anni fa, si costruivano strutture in terra e mattoni crudi per irrigare i campi e proteggere i villaggi dalle piene. In epoca romana, l’ingegneria idraulica raggiunse un livello straordinario: dighe come quella di Cornalvo, in Spagna, e imponenti sistemi di acquedotti garantivano acqua potabile e forza motrice alle città dell’impero.

Nel corso dei secoli, le tecniche costruttive si sono evolute. Dalle dighe in pietrame e malta del Medioevo si è passati alle opere in calcestruzzo armato dell’Ottocento e del Novecento, che hanno reso possibile la produzione di energia idroelettrica su larga scala. Oggi alcune dighe non sono solo una testimonianza storica, ma continuano a funzionare, raccontando storie di sfide in cui l’ingegno umano si è confrontato con la forza della natura. Dalle valli alpine alle gigantesche opere moderne, le dighe narrano un capitolo affascinante di storia industriale, tecnologia e paesaggio.

Spagna: la diga romana di Cornalvo

Costruita dai Romani nel II secolo d.C., la diga di Cornalvo si trova in Estremadura, nei pressi di Mérida, l’antica Augusta Emerita. Si tratta di una diga a gravità in muratura di pietra e malta, lunga circa 220 metri e alta 28: un’opera ingegneristica sorprendente per l’epoca. Il suo compito era rifornire di acqua la città, capitale della provincia romana della Lusitania, attraverso un sistema di acquedotti e canalizzazioni. La struttura è tuttora in uso e forma un bacino che fa parte del Parco Naturale di Cornalvo. Insieme ad altri monumenti romani di Mérida, è stata dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco e rappresenta una delle più antiche dighe ancora operative in Europa, testimonianza dell’avanzata tecnologia idraulica romana.

La diga di Marèges in Francia

Costruita tra il 1932 e il 1935, la diga di Marèges si trova nel dipartimento della Corrèze, lungo il fiume Dordogna, nel cuore della regione Nouvelle-Aquitaine. È una delle prime dighe ad arco sottili in Francia: progettata dall’ingegnere André Coyne, rappresenta un capolavoro di ingegneria del Novecento. La sua costruzione segnò una svolta per la produzione di energia idroelettrica nel Paese, contribuendo allo sviluppo della rete elettrica nazionale. Alta 89 metri e lunga 200, è celebre per le sue soluzioni d’avanguardia, come lo sfioratore a salto conico, che convoglia l’acqua in grandi getti verticali e ne dissipa la forza riducendo l’erosione e migliorando la sicurezza dell’impianto.

Austria: Kölnbrein Dam

Con i suoi 200 metri di altezza, la Kölnbrein Dam è la diga più alta dell’Austria e una delle più spettacolari d’Europa. Si trova nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, in Carinzia, ed è parte del grande complesso idroelettrico Malta-Reisseck, che fornisce energia rinnovabile a buona parte del Paese. La diga crea un imponente lago artificiale che si estende per circa 4 chilometri. È raggiungibile in auto lungo la Malta Hochalmstraße, una delle strade panoramiche più suggestive delle Alpi, aperta solo nei mesi estivi, con 14 gallerie scavate nella roccia e numerose cascate lungo il percorso. Una volta arrivati, i visitatori possono salire sullo Skywalk, una passerella sospesa sopra il coronamento della diga, che permette di osservare la struttura e la valle sottostante da un punto di vista vertiginoso. Il centro visitatori spiega il funzionamento dell’impianto idroelettrico e la storia della sua costruzione. La zona è anche punto di partenza per escursioni ad alta quota e trekking nei dintorni del bacino.

Canton Vallese: diga d'Émosson in Sizzera

Situata nel Canton Vallese, sopra il villaggio di Finhaut, la diga di Émosson crea un bacino artificiale a 1.930 metri di altitudine, con un panorama che spazia fino al massiccio del Monte Bianco. La sua costruzione iniziò alla fine degli anni Sessanta e fu completata nel decennio successivo: è una diga ad arco alta 180 metri, parte di un complesso idroelettrico che rifornisce di energia la Svizzera e la Francia. Per raggiungerla si segue un percorso scenografico in tre tappe: la funicolare del Châtelard, una delle più ripide al mondo, il piccolo treno panoramico che costeggia la valle e infine il minifunicolare che porta fino al coronamento della diga. Émosson è nota anche per il vicino sito geologico di Vieux-Émosson, dove sono state scoperte centinaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 240 milioni di anni fa.

Francia: diga di Roselend

Considerata un esempio di integrazione tra infrastruttura idroelettrica e paesaggio alpino, la diga di Roselend si trova nel cuore del massiccio del Beaufortain, in Savoia, a circa 1.557 metri di quota. Costruita tra il 1955 e il 1962, è una diga ad arco a doppia curvatura con contrafforti alle rive che forma un lago artificiale dalle acque turchesi. Anche se non sempre visitabile all’interno, l’area è molto frequentata da escursionisti e ciclisti ed è stata più volte inserita nel percorso del Tour de France. Accanto alla diga sorge la cappella di Roselend, ricostruita dopo l’inondazione della valle e diventata uno dei simboli più fotografati del sito.

Diga di Les Království: Repubblica Ceca

La diga di Les Království, nei pressi di Dvůr Králové nad Labem, desta attenzione a causa dei dettagli di ispirazione neogotica. La sua costruzione, realizzata dall’architetto Jaroslav Valečka, iniziò nel 1910 e, a causa della Prima Guerra Mondiale, fu completata nel 1920. È una diga ad arco-gravità in arenaria, lunga 218 metri e alta 41, con una base di 37 metri e una sommità di 7,2. All’epoca rappresentava il più grande bacino idrico della Cecoslovacchia e nel 1917, quando veniva già parzialmente utilizzata, contribuì a salvare la zona contenendo la piena del fiume Elba. Dal 1964 è protetta come monumento tecnico nazionale e dal 1º luglio 2010 è stata dichiarata monumento culturale nazionale. Oggi è visitabile gratuitamente e include un piccolo percorso espositivo sulla sua storia e una torre panoramica con vista sulla valle.

Diga di Odeleite in Portogallo

Una fotografia aerea ha fatto guadagnare alla Barragem de Odeleite, in Algarve, il soprannome di “Fiume del Drago Blu”, per la sua forma sinuosa che ricorda un drago, simbolo di fortuna e potere nella tradizione cinese. La diga, situata nel comune di Castro Marim, è parte del sistema idrico che fornisce acqua potabile a buona parte della regione. L’area circostante è ricca di punti di interesse, tra cui antichi mulini a vento e a acqua, oltre a siti archeologici di epoca romana.

Diga di Derwent: Regno Unito

La Derwent Dam, completata nel 1916, si trova nel Derwent Valley, nel Peak District, in Inghilterra. È una diga in muratura a gravità, costruita per creare il bacino idrico che rifornisce di acqua potabile le città della regione delle Midlands. La sua architettura, con due torri laterali, ricorda le fortificazioni medievali. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu utilizzata dalla Royal Air Force come luogo di addestramento per i piloti del 617° Squadron, che nel 1943 presero parte all’Operazione Chastise, nota come “Dambusters raid”. Oggi l’area è accessibile al pubblico ed è frequentata per escursioni a piedi e in bicicletta lungo i sentieri che costeggiano il bacino.

Itaipú: la diga sul fiume Paranà

Situata al confine tra Brasile e Paraguay, la diga di Itaipú è una delle più grandi opere di ingegneria idroelettrica mai realizzate. Insieme alla Three Gorges Dam in Cina, è tra i principali impianti al mondo per produzione di energia: nel 2016 ha detenuto il record globale, con oltre 103 terawattora generati in un solo anno. Il suo contributo è fondamentale per i due Paesi: fornisce circa il 10% dell’energia elettrica del Brasile e quasi il 90% del fabbisogno del Paraguay. Il nome Itaipú, in lingua guaraní, significa “pietra che canta”, dalla fusione di ita (“pietra”) e ipú (“suonare” o “cantare”), eco del rumore dell’acqua tra le rocce del fiume Paraná.

Cina: Three Gorges Dam

La Three Gorges Dam si trova in Cina, sul fiume Yangtze: attualmente rappresenta la più grande centrale idroelettrica del mondo per capacità installata e per produzione annua di energia. Completata nel 2012 dopo quasi vent’anni di lavori, ha una potenza di oltre 22.500 megawatt e può generare oltre 110 terawattora di elettricità all’anno, tanto che nel 2020 ha superato il record di produzione fino a quell’anno detenuto dalla diga di Itaipú. Oltre alla produzione energetica, la diga svolge un ruolo strategico per il controllo delle inondazioni e la navigazione sullo Yangtze, permettendo il passaggio di navi di grande stazza attraverso un sistema di chiuse. Il progetto per la costruzione della Three Gorges Dam ha rappresentato una delle opere ingegneristiche più ambiziose del XXI secolo, ma ha suscitato anche numerose critiche a causa dell’impatto ambientale e sociale: milioni di persone sono state trasferite e molti siti archeologici sono stati sommersi.

Tagikistan: la diga di Nurek

Costruita tra il 1961 e il 1980 sul fiume Vakhsh, è una delle più alte del mondo con i suoi 300 metri. La diga di Nurek è situata nel Tagikistan centrale e la sua realizzazione ha rappresentato una delle più importanti opere idrauliche dell’epoca sovietica. Il bacino artificiale che ne deriva ha una capacità di oltre 10 miliardi di metri cubi d’acqua e serve sia per la produzione di energia idroelettrica, sia per l’irrigazione delle coltivazioni di cotone nelle regioni aride circostanti. La centrale idroelettrica di Nurek produce la maggior parte dell’energia elettrica del Tagikistan: un’infrastruttura ancora oggi strategica per il Paese.