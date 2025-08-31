Volare sull'Arte: viaggio in mongolfiera tra sogno e realtà

Viaggiare nella grande bellezza secondo una nuova prospettiva, quella dall’alto. Lo propone "Volare sull'Arte" , un’occasione per ammirare le bellezze storico-artistiche da un punto di vista unico, sospesi nell’aria.

Volare sull'Arte

Un progetto visionario e senza precedenti che fa danzare insieme la magia dell’innalzarsi in cielo in mongolfiera e la scoperta di angoli autentici e selvaggi, dove arte, natura e anima locale si fondono.

Dogana

Sono due le prime avventure esperienziali di volo libero a cui partecipare, tra degustazioni di prelibatezze che raccontano la terra, notti magiche in residenze che sussurrano storia, esplorazioni guidate che svelano segreti, e incontri intimi con tesori museali, in un racconto che dipinge un'Italia che fa innamorare, tessuta di storie vere e tradizioni, rallentando il ritmo e nel rispetto dell’ambiente.

In Campania, il volo accarezza la Valle del Volturno, gioiello verde incastonato tra vette maestose e borghi medievali che sembrano usciti da una fiaba, per ammirare dall’alto la Via Francigena. Un’iniziativa che Volare sull’Arte organizza in partnership con il Comune di Alife (CE), le strutture ricettive della zona e Love Matese, creando un’offerta turistica congiunta.

L'Etna

In Sicilia lo sguardo si perde nell'infinito di panorami che fanno tremare l'anima, dal maestoso Etna ai misteriosi calanchi. La base del decollo è suggestiva: all’interno dei Calanchi del Cannizzola. Grazie ad un accordo con il Comune di Centuripe (EN), si potrà vivere questo territorio da una prospettiva unica, coinvolgendo gli operatori turistici locali.

Calanchi visti dalla mongolfiera

Ma "Volare sull'Arte" è molto più di un’esperienza di volo libero: il pallone, legato alla terra con corde di sicurezza, si può elevare dolcemente fino a 20 metri, regalando una vista esclusiva su contesti che lasciano senza parole.

Vista di Centuripe

Questa esperienza itinerante trova casa ogni mese in un giardino che si affaccia sull'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo colosso dell'antichità dopo il Colosseo, leggendario per aver ospitato i primi duelli dei gladiatori e intimamente connesso alla saga di Spartaco.

In volo

“Ogni volo è un’occasione per scoprire l’Italia meno nota, ma profondamente autentica, dove l’accoglienza è ancora un valore e ogni incontro diventa racconto”, raccontano i promotori.

La massima sicurezza è garantita, grazie a piloti certificati dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e a protocolli di manutenzione rigorosi e ogni volo è coperto da assicurazioni specifiche, per offrire ai passeggeri tranquillità assoluta mentre si godono l’emozione di fluttuare nel cielo.