Vita lenta e tranquilla premiata come ‘cittàslow’

Fontanellato, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è uno dei paesi più famosi della Bassa Padana, reso ricco dalla presenza della famiglia Sanvitale a partire dalla fine del 1300, che ne ha lasciato la traccia più evidente nella Rocca. Visitando Fontanellato si ha un assaggio della vita lenta e tranquilla della pianura, dei suoi luoghi d’arte e della sua squisita cucina. Nel 2004 le è stato conferito il riconoscimento di ‘cittàslow’, sulla base di indicatori come la qualità urbana, le infrastrutture e l’ospitalità. È anche sede dell’Associazione dei Castelli del Ducato e ha ricevuto il riconoscimento di Città d’Arte e Cultura.