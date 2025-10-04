Visite a tema e in notturna alla Basilica di Sant’Antonio

Nella meraviglia di Padova Urbs Picta, patrimonio Unesco, la Basilica di Sant’Antonio, qui semplicemente il Santo, è un vero scrigno di tesori. Nei venerdì sera d’autunno (grazie alla Pastorale d’Arte al Santo) gli splendori della Basilica si sveleranno nel silenzio e nella quiete di alcune aperture straordinarie. Le speciali visite a tema (guidate da un frate) si terranno sempre alle 20.45, quindi dopo l’orario di chiusura al pubblico, per scoprire perle nascoste e segrete di una delle chiese più belle d’Italia.

Tre i percorsi proposti. Venerdì 10 ottobre e venerdì 7 novembre la visita notturna consentirà di ammirare da vicino i bronzi di Donatello e la celeberrima Deposizione che si trova sul retro dell’altare maggiore, quindi non è solitamente visibile. Dalla Cappella dell’Arca a quella della Madonna Mora fino alla Cappella del Tesoro, emergerà l’esperienza di fede che ha portato alla realizzazione di opere dall’inestimabile valore. Venerdì 17 ottobre e venerdì 14 novembre Le notti di Donatello, un viaggio teatralizzato nella penombra, alla luce delle candele, per incontrare i protagonisti della storia dell’arte e della spiritualità dei secoli che furono. Anche le sculture prenderanno vita per raccontare la loro storia.

Venerdì 24 ottobre e venerdì 21 novembre, ne I Santi al Santo si approfondirà la storia della Basilica attraverso le opere d’arte eseguite fra ‘800 e ‘900: il percorso prevede anche la possibilità di ammirare gli affreschi del ciclo del Casanova salendo sul tornacoro, antico luogo dell’orchestra della Basilica, una prospettiva davvero unica. Informazioni telefonando allo 049-8225652 o scrivendo alla mail [email protected]

