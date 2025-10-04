Vino novello e cantine aperte. Un evento da non perdere

In Umbria il vino novello è prodotto principalmente nelle zone delle denominazioni Assisi Doc e Colli Perugini Doc, nelle aree attorno a Perugia, Torgiano, Spello e Assisi. Altri territori vitivinicoli come i Colli del Trasimeno e i Colli Altotiberini sono anch’essi importanti per la produzione di vini Doc e novelli.

L’evento a tema più conosciuto è la ’Sagra del vino novello e dei prodotti tipici locali’ che si svolge nel borgo di Acquasparta, nel mese di novembre, oltre alle giornate delle Cantine aperte promosse da produttori locali.

C.G.