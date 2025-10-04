Ville Venete. Alla scoperta dei tesori nascosti

Un lungo weekend per scoprire e vivere le Ville Venete e Friulane. Durante il 18 e 19 ottobre, centinaia di Ville Venete in Veneto e Friuli-Venezia Giulia si raccontano in modo unico, proponendo attività esperienziali uniche. Si potranno visitare insieme ai proprietari, fare degustazioni, assistere a reading, partecipare ai molti laboratori organizzati per le famiglie, vivere esperienze green e di benessere. Le novità di quest’anno includono i cluster Vita di Villa e E… se piove?, pensati per ogni situazione.

Fra gli appuntamenti da non perdere quello di sabato 18 a Villa Buzzati a Belluno (nella foto) con Fantasmi… e altri strani incontri. Nell’antico granaio di Villa Buzzati, recentemente restaurato e reso accessibile, saranno raccontate storie di fantasmi e altri strani abitanti di questo magico luogo che molto ha ispirato la scrittura di Dino Buzzati. Si visiterà poi la mostra fotografica Il Granaio ritrovato, un viaggio visivo dalle inusuali prospettive. Altro evento da non lasciarsi sfuggire quello al Giardino Monumentale di Valsanzibio, Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, ‘Alla Scoperta del Giardino Allegorico’ il 18 e 19 ottobre a Padova.

Guide esperte accompagneranno il pubblico nel Giardino Allegorico alla scoperta del percorso simbolico di purificazione, ispirato al Cardinale Santo Gregorio Barbarigo e progettato da Luigi Bernini. Con spiegazioni simboliche e qualche accenno botanico, si arriverà al Piazzale delle Rivelazioni, normalmente chiuso al pubblico. Una giornata passata in famiglia fra i tesori delle Ville Venete.