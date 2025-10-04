VIEW Conference 2025 porta in città i registi, le stelle dell’animazione e degli effetti visivi più grandi al mondo

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le stelle dell’animazione e del cinema digitale: dalla Hollywood dei blockbuster ai registi premi Oscar, fino agli sceneggiatori e ai maestri degli effetti speciali. Dal 12 al 17 ottobre il capoluogo piemontese sarà il palcoscenico della 26esima edizione di VIEW Conference, il più importante evento italiano dedicato all’intelligenza artificiale e all’arte, alle tecnologie per il cinema e al business dell’intrattenimento digitale. Sotto la Mole, è attesa una line-up senza precedenti di ospiti internazionali, protagonisti di una settimana di panel, masterclass, anteprime ed eventi speciali.

"VIEW Conference è da sempre un ponte a Torino, tra i professionisti del settore e il pubblico, un’occasione unica di scoprire il dietro le quinte delle più grandi produzioni mondiali", sottolinea Maria Elena Gutierrez, direttrice della manifestazione. "Quest’anno ci concentreremo sui film in uscita, portando sul palco le stelle del cinema, che stanno scrivendo il futuro dell’animazione e degli effetti visivi". Domenica 12 e lunedì 13 ottobre VIEW Conference prenderà il via alla piazza dei Mestieri per trasferirsi da martedì 14 a venerdì 17 ottobre nella cornice delle OGR Torino.

In programma anche due proiezioni serali al Cinema Massimo, previste per martedì 14 e giovedì 16. Per una settimana, la città diventerà il cuore pulsante dell’innovazione nell’intrattenimento digitale: la kermesse offrirà al pubblico un’occasione unica per incontrare da vicino i protagonisti del cinema d’animazione e degli effetti speciali, scoprendo i processi creativi e tecnologici che danno vita ai grandi successi internazionali destinati alle sale e al circuito dei blockbuster.

Tra i big spiccano i grandi registi dell’animazione contemporanea: Dean DeBlois, regista del film fantasy Dragon Trainer (How to Train Your Dragon), e Domee Shi, premio Oscar per il corto Bao e regista del successo Pixar Elio, che sarà a Torino insieme alla collega Madeline Sharafian, per il lungometraggio firmato Disney/Pixar. Riflettori puntati anche su Alessandro Carloni, impegnato alla regia del prossimo grande progetto Il gatto col cappello (The Cat in the Hat), firmato Warner Bros Animation, e su Pierre Perifel, che condividerà il palco con il supervisore VFX Matt Baer per raccontare i dietro le quinte di Troppo cattivi 2 (The Bad Guys 2), una delle saghe di maggior successo targata DreamWorks.