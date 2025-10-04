UVA E ZUCCHE. ANTICHI SEGRETI. E TRADIZIONI

Panche di legno, chiacchiericcio, musica, risate: l’autunno in Trentino offre numerose occasioni per mangiare in convivialità e partecipare a feste o sagre nei borghi, ispirate alla storia dei luoghi e prodotti del territorio. Appuntamenti dove gustare il meglio che questa stagione può offrire e conoscere meglio la tradizione delle montagne. Ad esempio, il mese del gusto sul Garda Trentino si tiene fino all’8 novembre ed è tutto un susseguirsi di iniziative golose.

Feste di paese, sagre, mercati dove assaggiare le specialità tipiche e conoscere i segreti che si nascondono dietro a ogni piatto: dalla polenta di patate della Val di Ledro ai calici alzati in Valle dei Laghi, dai piatti a base di pesce d’acqua dolce del Garda alla verdura bio della Val di Gresta. Presenti anche le noci del Lomaso, i marroni di Drena e le zucche della Valle dei Laghi, tra feste, incontri, visite guidate e menù tematici.

Un altro evento da non perdere è il ’Festival del Pesce d’Acqua Dolce’, che continua fino a domani a Riva del Garda, Torbole, Nago: tre giorni per scoprire tutto il sapore e la versatilità del pesce d’acqua dolce in cucina, con spunti innovativi e proposte della tradizione gardesana. Molto attesa è poi la ’Festa della Zucca e degli Ortaggi’ invernali, il 4 e 5 ottobre a Lasino: protagonista è la cucina tipica, rigorosamente a base di zucca e ortaggi invernali. La Festa del Latte ha invece luogo l’11 e 12 ottobre a Fiavè: un’occasione irripetibile per scoprire i segreti dell’allevamento delle vacche e della lavorazione del latte, degustando i formaggi della zona insieme ad altre prelibatezze a base di latte fresco.

Non meno apprezzata è la Festa della Patata del Lomaso, il 18 e 19 ottobre a Comano: un fine settimana fitto di appuntamenti per celebrare la Piana del Lomaso e il suo frutto più prezioso, ovvero una varietà di patata caratteristica di queste terre, coltivata in quota con metodi naturali. ‘Reboro, Territorio & Passione’, 24 e 25 ottobre, si svolge nella Valle dei Laghi ed è dedicato al Reboro, il grande rosso da appassimento trentino.

Una due giorni pensata per operatori e wine lover, con degustazioni e visite in cantina. Assai originale è la ’Cena del Broccolo’ di Torbole, in data 8 novembre per celebrare il ’figlio del vento’: quest’anno si terrà una cena speciale con un menù a tre portate pensato per esaltare questo ortaggio, accompagnandolo a prodotti della cucina trentina. Infine, da non dimenticare la ’Festa della Zucca’ dal 10 al 12 ottobre a Pergine Valsugana, con laboratori creativi per bambini e adulti, mostre a tema, antichi mestieri, artigianato, momenti musicali e gastronomia.

Sapori d’autunno, l’11 e 12 ottobre a Brentonico, è un weekend di festa con protagonisti i prodotti del Monte Baldo, tra mercatino di montagna, aperitivo brentegano e attività per tutta la famiglia. Da ultimo, ’La Dispensa dell’Alpe’ si svolge il primo e il 2 novembre a Folgaria: una mostra mercato dei prodotti a km zero e dell’artigianato del Trentino con oltre 60 stand di aziende agricole e laboratori per bambini.