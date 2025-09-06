Una regione misteriosa e romantica

Il volume Le Marche romantiche e misteriose, scritto da Chiara Giacobelli e pubblicato da Ciabochi Editore nella collana Le guide in tasca, raccoglie 30 racconti che, con uno stile narrativo e intimista, sbirciano nelle vite di altrettanti poeti, scultori, scrittrici, attrici, collezioniste d’arte, mecenati, regine, papi, registi, esploratori, nonché compagne di maestri come Gioachino Rossini e Gaspare Spontini. L’autrice – che collabora anche con QN – vuole fare scoprire non soltanto le Marche meno note, ma anche i personaggi che nel corso dei secoli ne hanno segnato la storia.

A ogni racconto si aggiunge un itinerario che conduce alla scoperta di castelli, parchi, rocche, musei, passeggiate, borghi e molto altro, legati al personaggio narrato e scelti tra i luoghi meno inflazionati delle Marche. Scopo di questo libro, che è al contempo una guida, una raccolta di racconti e un saggio storico, è infatti quello di far conoscere gli angoli e le vicende ancora poco note della regione. Il libro – con all’attivo già migliaia di copie vendute e importanti riconoscimenti – è presente, o ordinabile, in tutte le librerie del centro Italia e negli store online, corredato di un ricco apparato di immagini: si presenta quindi piacevole da sfogliare anche da un punto di vista estetico. Da Olympe Pélissier, seconda moglie di Rossini, allo scultore Pericle Fazzini, dal pittore Carlo Maratti alla regina Giovanna II d’Angiò, il lettore sarà condotto a scoprire le destinazioni più belle e insolite delle Marche.