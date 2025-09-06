Una gola creata 15 milioni di anni fa

Dall’Orrido alle passeggiate, Bellano è una splendida località del lecchese sulla sponda orientale del lago di Como. Una tappa obbligata è il famoso Orrido, gola naturale creata 15 milioni di anni fa dal torrente Pioverna. Il borgo è inoltre un perfetto punto di partenza per fare delle escursioni sul lago e nell’entroterra. Tra i sentieri più famosi c’è il ’Sentiero del Viandante’, passeggiata di media montagna, che si può percorrere anche con guide esperte del territorio.

Nel suo territorio si trovano testimonianze artistiche e architettoniche di pregio, in primis la chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, in stile tardo romanico e monumento nazionale, e la trecentesca chiesa di Santa Marta in cui si ammira il gruppo ligneo cinquecentesco di Giovanni Angelo Del Maino, raffigurante la deposizione. Da visitare anche il Santuario barocco del 1688 nella frazione di Lezzeno con un incantevole panorama. Ricco di prelibatezze, tra i suoi prodotti spicca l’olio di oliva Doc.