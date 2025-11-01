Una giornata di lezioni gratuite

Una giornata di lezioni e sci gratuita per bambini e adulti. Sabato 13 dicembre è una data da segnare sul calendario e in agenda per chi ama lo sci, sia per i principianti che per i più esperti. È infatti il Free Ski Day, il giorno in cui i maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti si mettono a disposizione degli sciatori di ogni livello per lezioni collettive gratuite di 2 ore a bambini dai 4 anni in su e anche per gli adulti nelle discipline dello sci alpino, snowboard e sci nordico.

Anche attrezzature e skipass saranno gratuiti. E anche gli sciatori già esperti potranno in questa occasione chiedere consigli per migliorare ulteriormente la propria sciata.