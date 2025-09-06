Una full immersion nella natura nelle casette sulle Dolomiti o con vista sul mare cristallino del Gargano

Stelle cadenti in estate, ma non solo. Quale migliore occasione per andare allora nei punti di osservazione più originali per ammirare la volta celeste e vivere una full immersion nella natura? Pitchup.com, la piattaforma leader per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, propone una selezione di strutture uniche, dalle cupole geodetiche alle pod starsbox e ai bungalow con vista, per vivere notti davvero magiche, tornare un po’ bambini e sorprendersi di fronte agli astri che, fugaci, attraversano il cielo.

Allora si parte. Prima tappa il Camping Marmolada Malga Ciapela (Rocca Pietore, Veneto). Questo glamping ai piedi della Marmolada, la ’Regina delle Dolomiti’, offre un’esperienza unica tra i boschi veneti. Le sue casette starsbox, immerse nella natura e pensate per garantire intimità e tranquillità, permettono di ammirare il cielo limpido delle Alpi comodamente sdraiati. Perfette per una fuga lontani dall’afa cittadina e circondati solo da silenzio e cime maestose.

Dalle cime delle Dolomiti al mare cristallino del Gargano nel Camping Vignanotica (Foggia, Puglia), a pochi passi da una spiaggia privata incorniciata da suggestive scogliere bianche, che propone delle pod starsbox perfette per ammirare le notti stellate direttamente sul mare. Circondate da ulivi e pini, queste piccole oasi di comfort offrono un rifugio dove rilassarsi e ammirare il cielo limpido della Puglia, lontano dal caos e immersi nell’atmosfera costiera. E perché no un bungalow con vista, dove il tramonto incontra le stelle? Eccoci allora a Manerba.

Sulle rive del lago di Garda, Villenpark Sanghen offre bungalow con vista panoramica sullo specchio d’acqua dolce più grande d’Italia. Dopo una giornata dedicata agli sport acquatici o all’esplorazione dei pittoreschi paesi circostanti, tutta la famiglia si può concedere un momento di pace ammirando le stelle e la luna che si riflettono sull’acqua. Un’esperienza rigenerante, ideale per chi cerca comfort e paesaggi mozzafiato.

Salendo si arriva al Camping Sass Dlacia (San Cassiano, Trentino-Alto Adige). A quasi 1.700 metri di altitudine offre un’occasione unica per guardare il cielo tra le maestose cime delle Dolomiti. I suoi bungalow A-frame e Forest, immersi nel verde e affacciati su paesaggi alpini, sono l’ideale per genitori e ragazzi che desiderano respirare l’aria fresca di montagna e ritrovare il contatto con la natura. Dopo una giornata di escursioni, arrampicate o passeggiate nei boschi, ci si può rilassare nel centro benessere della struttura per poi concludere la serata ammirando la volta celeste nella quiete dell’Alta Badia.