Un tramonto sul mare verso il faro di Mangiabarche

Sulla punta settentrionale dell’isola di Sant’Antioco, nell’arcipelago del Sulcis, c’è Calasetta. Un mix di storia, mare e paesaggi suggestivi. La Torre Sabauda, con la sua vista panoramica sulla spiaggia Sottotorre, e le calette nascoste offrono scenari romantici. Il 20 e 21 settembre si terrà la tradizionale festa di San Maurizio dove si potranno assaggiare i piatti della tradizione. Oltre al tanto atteso ’Swim Festival Acquaforma‘ con ‘The Iconic Swim’, la traversata a nuoto, 4.500 metri, da Carloforte a Calasetta. Una vacanza a Calasetta è arricchita anche da un passeggiate a cavallo o a piedi nelle campagne e da una veleggiata all’ora dell’aperitivo. Salpando con Sardinia Sailong si veleggia al tramonto diretti verso lo spettacolare faro di Mangiabarche. Un modo speciale, con partenza dal porticciolo di Calasetta, per ammirare il sole che scende nel mare, con possibilità di gustare i prodotti locali e i vini sardi.