Un paradiso del vino da 12mila ettari

Il regno della Falanghina, ma non solo. Per scoprire il territorio a sud di Guardia Sanframondi si può percorrere in bicicletta la suggestiva Ciclovia della Falanghina, un itinerario di circa 30 chilometri che attraversa vigneti che si estendono a perdita d’occhio e cantine storiche.

Un paradiso di dodicimila ettari coltivati soprattutto a Falanghina, ma anche ad Aglianico, Piedirosso e Greco, che regala un’esperienza indimenticabile. Tra le cantine, da non perdere Corte Normanna, in località Sapenzie, famosa per i suoi vini e la vista panoramica, e Terre Stregate, in Contrada Santa Lucia, dove si può degustare il nettare di questa terra accompagnato da piatti tipici.

Castelvenere, Torre Venere e Ca’Stelle offrono invece vini che vanno oltre i classici Falanghina e Aglianico: si può infatti assaggiare anche la Barbera del Sannio, vitigno originario della zona.

G.D.M.