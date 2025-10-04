Un paese legato al benessere dell’acqua

Se capitate a Telese, le terme fanno per voi. L’antica Telesia, nella Valle Telesina, è una tappa importante della Via Francigena del Sud e il luogo ideale per trovare un po’ di benessere. I suoi stabilimenti termali sono alimentati da sorgenti di acqua minerale sulfurea che sgorgano dalle falde del Monte Pugliano. Le prime notizie sulle acque sulfuree e la conseguente origine del Lago di Telese risalgono al violento terremoto del 1349. I primi studi sulle virtù terapeutiche furono pubblicati nel 1734. Il moderno Parco delle Terme di Telese (o Grandi Stabilimenti Balneari) deve il suo sviluppo alla lungimiranza della famiglia Minieri verso la fine dell’Ottocento. Precedentemente, le antiche Terme Jacobelli furono inaugurate nel 1867.

Dei monumenti medievali, solo la torre campanaria (un pregevole edificio romanico- normanno alto 17 metri) scampò alla distruzione del 1349.

G.D.M.