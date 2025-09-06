Un feudo dipendente dall’imperatore

Nei dintorni di Varese si possono ammirare borghi dal fascino senza tempo. Tra questi c’è Maccagno Imperiale che rientra nel circuito ’I borghi più belli d’Italia’. Dalla storia millenaria, è uno dei primi luoghi abitati del Verbano. Strade e viuzze caratteristiche sono risalenti al Medioevo e ancora oggi hanno il loro fascino. Tra gli edifici più suggestivi c’è la Corte Branca con il suo elegante loggiato. Da non perdere una visita alla Torre imperiale e al piccolo santuario della Madonna della Punta, che si affaccia sul lago. Maccagno offre 12 km di coste e una notevole varietà di spiagge, tra lidi attrezzati e insenature riparate tra le rocce. Poi c’è la passeggiata sul lungolago, che parte da Maccagno Imperiale e termina a Maccagno Superiore, e rappresenta un anello di 4 km interamente separato dal traffico.