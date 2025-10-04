Tutti i segreti per far bene la torta al testo

Per fare una buona torta al testo (nella foto di Regione Umbria) è importante che l’impasto sia sufficientemente morbido e omogeneo. Setacciare della farina, aggiungere sale, olio d’oliva, acqua e amalgamare fino ad ottenere un impasto ben omogeneo, che va lasciato riposare per un quarto d’ora. Scaldare la piastra, stendere l’impasto in un disco alto un dito, del diametro della spanna; passarlo sul testo, bucherellarlo con i rebbi della forchetta per evitare le bolle e cuocerlo per 15 minuti a fuoco lento, girandolo.

C.G.