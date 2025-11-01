Treno Storico del Formaggio, in carrozza con gusto a Gemona del Friuli

Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, dove le Alpi si ammorbidiscono nei colli e le vallate custodiscono antiche tradizioni contadine, prende vita un’iniziativa che coniuga sapore, scoperta e memoria: è il Treno Storico del Formaggio, un’esperienza sensoriale e culturale che invita a esplorare il territorio attraverso la lente privilegiata delle sue eccellenze casearie.

Questo affascinante convoglio d’epoca, in partenza da Treviso e diretto a Gemona del Friuli, attraversa paesaggi incantevoli, punteggiati da borghi silenziosi, castelli medievali e chiese romaniche. Il viaggio è un inno alla lentezza, alla contemplazione e alla riscoperta di saperi antichi: non un semplice spostamento, ma un percorso esperienziale in cui il formaggio diventa il protagonista assoluto.

Gemona del Friuli, meta del treno, accoglie i visitatori con il fascino austero del suo centro storico, dominato dall’imponente Duomo di Santa Maria Assunta, capolavoro gotico-romanico, e dalle suggestive rovine del castello. È qui che si snoda il cuore della manifestazione ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, con degustazioni guidate, laboratori artigianali, incontri con i produttori e percorsi enogastronomici che celebrano l’autenticità della produzione locale. A completare l’offerta, escursioni guidate a piedi e in e-bike tra le frazioni pedemontane, in un paesaggio punteggiato da malghe, pascoli e boschi.

La tradizione dei formaggi in Friuli

Il Friuli Venezia Giulia è terra di formaggi dalla lunga storia e dalla forte identità. Tra le produzioni più rappresentative spicca il Montasio Dop, formaggio a pasta semicotta, nato nelle malghe dell’omonimo altopiano già nel XIII secolo. Viene prodotto in varie stagionature e si distingue per il sapore che evolve da dolce e delicato a intenso e piccante. Oltre alla zona di origine, lo si trova in tutto il territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Altro gioiello è il Fagagna, formaggio di latte vaccino prodotto nell’omonimo borgo, noto per il suo carattere deciso, legato al processo di stagionatura in ambienti naturali. Non meno pregiato il formadi frant, ottenuto mescolando formaggi avanzati e aromatizzato con pepe nero o grappa: una preparazione rustica che racconta lo spirito ingegnoso della civiltà contadina. Degno di nota anche il Latteria, una tipologia diffusa nelle piccole latterie cooperative montane: fresco o stagionato, viene utilizzato sia come formaggio da tavola sia in cucina.

Tra le ricette che celebrano questi formaggi regna incontrastato il frico, piatto simbolo del Friuli, preparato con Montasio, patate e talvolta cipolla. Dorato e croccante fuori, morbido all’interno, è emblema della convivialità e dell’arte dell’essenziale, capace di esaltare la materia prima con semplicità disarmante. Lo si trova in tutte le sagre paesane, nelle osterie e nei ristoranti del territorio, declinato in versioni tradizionali o più creative.

Tappa lungo la Strada del formaggio

Ma il Treno del Formaggio non è solo gusto: è anche memoria, narrazione, appartenenza. E proprio a questo spirito si ispirano i Treni storici in Friuli Venezia Giulia: 40 quelli organizzati da inizio anno e che fino all’8 dicembre continueranno ad accompagnare i passeggeri a bordo delle carrozze anni ’30 per un viaggio d’altri tempi. Un’iniziativa promossa attraverso la collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Società Fs Treni turistici italiani, con il supporto tecnico-operativo di PromoTurismoFVG.

Densi di significato gli itinerari, che toccano siti di interesse architettonico, archeologico e naturalistico, in un dialogo continuo tra paesaggio e identità. Il progetto coinvolge diverse località regionali e si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del turismo slow, in grado di restituire autenticità al viaggio. Così, tra i profumi del latte trasformato, le storie narrate sui binari e il silenzio delle montagne, questa opportunità in Friuli Venezia Giulia si rivela come un percorso di emozioni profonde, che unisce il piacere del palato al desiderio di conoscere, preservare e tramandare. Un viaggio che non è solo gastronomia, ma rito collettivo, legame con la terra, racconto denso di vita e di sapori.