Trekking, funghi e passeggiate fra i colori

Per una gita a Borgotaro, in provincia doi Parma, si può dedicare una giornata a esplorare i boschi in autunno per la ricerca dei funghi e ammirare i paesaggi dell’alta Valtaro. Sono diverse anche le opzioni di trekking guidato e attività per scoprire le specie arboree e i funghi tipici, come il Fungo Porcino IGe.

Ad esempio, le escursioni guidate come il “Bosco dei Funghi” per imparare a riconoscere le specie arboree che convivono con il fungo porcino. Le escursioni si svolgono anche in alta Valvona. Tutta da scoprire poi è l’Oasi naturalistica dei Ghirardi che custodisce un’ampia varietà di fauna e flora tipiche della media montagna appenninica. Assolutamente da non perdere una visita al borgo di Compiano, famoso per il suo castello del IX secolo che offre anche l’opportunità di fare un soggiorno in un castello storico.