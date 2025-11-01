Tradizioni cultura e natura

Castell’Arquato ha una storia antica, ma l’assetto attuale risale al Medioevo, quando divenne un importante centro strategico. La Rocca Viscontea, costruita tra il 1342 e il 1349 per volere di Luchino Visconti, sorge su un preesistente castrum quadratum romano ed è una fortificazione a scopo militare. La sua posizione elevata offre una vista mozzafiato sulla pianura Padana e sulla valle circostante, grazie alla cima del suo mastio, che attualmente ospita allestimenti museali sulla vita medievale.