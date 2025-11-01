Tra i resort in alta quota ora brilla una stella

Questo inverno segnerà un momento storico, non solo per Pila, ma per l’intera Valle d’Aosta. A dicembre, due progetti visionari si realizzeranno per cambiare il volto della destinazione: il completamento dell’intero tratto della telecabina Aosta-Pila-Couis, un collegamento diretto e panoramico che porta fino a quota 2.700 metri, e l’apertura della Stella di Pila, una struttura innovativa che unisce accoglienza, gastronomia e un punto di vista unico in tutta Europa che permette di affacciarsi su tutti i giganti delle Alpi oltre i 4.000 metri.

Il progetto, avviato due anni fa, nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: rendere il panorama senza confini che si può ammirare dai 2.700 metri di Pila un’esperienza accessibile e appagante per tutti, non solo per gli sciatori. È un invito rivolto a viaggiatori, escursionisti, famiglie e visitatori che desiderano vivere la montagna in ogni sua forma e in ogni stagione.