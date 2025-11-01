Torna ‘SciAbile’. La montagna senza barriere
Dal 2003, il progetto SciAbile rappresenta un esempio concreto di inclusione attraverso lo sport. Nato dalla collaborazione tra Bmw Italia e la scuola di sci Sauze Project che si trova a Sauze d’Oulx, in provincia di Torino, SciAbile ha l’obiettivo di permettere a persone con disabilità di avvicinarsi gratuitamente allo sci e allo snowboard, vivendo la montagna in libertà e sicurezza. Un’offerta che ha permesso alle famiglie di vivere tutti insieme il fascino della neve. Ed ecco perché arrivano fin qui anche dalla Nuova Zelanda.
È un progetto pensato per accogliere persone con differenti tipologie di disabilità, offrendo percorsi personalizzati e supporto specializzato. Le categorie principali sono disabilità sensoriali, coinvolgono disfunzioni della vista o dell’udito, più o meno gravi; disabilità motorie, comprendono condizioni in cui il movimento è compromesso, inefficace o ridotto; disabilità cognitive, legate a patologie psichiche o neuromotorie, possono avere origine genetica o ambientale.
Nel corso degli anni, SciAbile ha potuto contare sul sostegno di sportivi straordinari. Tra questi Alex Zanardi ed Emiliano Malagoli, motociclista paralimpico pluricampione a livello nazionale ed europeo. Nonostante la sua disabilità, ha imparato con entusiasmo a praticare lo snowboard, affiancando i giovani di SciAbile durante le attività.
Il progetto offre corsi completamente gratuiti per avvicinare bambini, ragazzi e adulti con disabilità alla montagna e agli sport invernali. Sono previste due modalità di partecipazione: 8 ore di lezione individuale con maestro per chi si iscrive privatamente, oppure 4 uscite da 3 ore ciascuna per scuole o associazioni.
Laura Pincioni