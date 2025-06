Torna la pista da ballo della Liscio. Street Parade

Spettacoli, musica e intrattenimento in una location iconica per una tre giorni imperdibile. Sempre a Rimini, durante La Notte Rosa, sarà aperta la grande pista da ballo di tutta la Riviera Romagnola: torna da domenica 22 giugno a martedì 24 giugno, dopo il successo dello scorso anno, la pista da ballo della Liscio Street Parade in piazzale Kennedy dove si alterneranno per tre giorni grandi orchestre, scuole ballo e dj del mondo del liscio e del folklore romagnolo.

Domenica 22 giugno dall’aperitivo fino a mezzanotte saliranno sul palco di piazzale Kennedy l’Orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera e il Big del Liscio Moreno Il Biondo e l’Orchestra Grande Evento. Insieme a loro ci saranno ben 10 scuole di ballo. Divertimento, musica e ballo continueranno anche lunedì 23 e martedì 24 giugno.