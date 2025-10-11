Tonifica e rinforza. Pilates e i benefici per la postura

La sua popolarità è tale che, ormai, nessuno ricorda più il vecchio e usurato stereotipo secondo cui "il pilates è uno sport da donne". Dopo essere stato sdoganato da celebrities come Madonna e Lady Gaga, infatti, il pilates vanta frotte di fedelissimi anche tra gli uomini: basti pensare al tennista Novak Djokovic o al cantante Ed Sheeran.

Ma non piace solo ai vip: secondo uno studio dell’Anif-Associazione nazionale impianti sport e fitness, soltanto nell’ultimo anno la pilates-mania ha fatto lievitare le iscrizioni nelle palestre di almeno il 15%, da un capo all’altro del Paese. Perché tutti parlano di pilates? Perché sempre più persone lo scelgono? Lo scopriamo assieme a Eva Imbrunito, master trainer della disciplina, autrice del saggio ‘Il potere dell’energia femminile’ e titolare, a Rimini, del noto studio ’EvaPilates’.

Durante il lockdown da Covid-19, ai suoi programmi online partecipavano persone collegate da tutta Italia. "Per noi che lo pratichiamo e insegniamo da anni – argomenta Imbrunito – questo boom del pilates è soprattutto un’occasione per riflettere e agire in maniera ancor più scrupolosa. Dietro a tanto successo c’è innanzitutto un bisogno diffuso di benessere posturale: sempre più persone soffrono di dolori alla schiena, rigidità cervicali e altri problemi dovuti alla sedentarietà. Il pilates lavora in profondità su postura e riequilibrio muscolare, diventando una ’ginnastica preventiva’ contro questi disturbi e, dunque, un alleato quotidiano". Il pilates, inoltre, è generalmente percepito come un allenamento non aggressivo, perché "non sovraccarica le articolazioni, eppure rinforza, allunga e tonifica in modo armonico – prosegue la docente –. Ciò lo rende adatto a tutte le età, dagli sportivi agli anziani, passando per chi riprende l’attività dopo un infortunio".

A differenza di altri tipi di allenamento, la pratica di pilates "richiede concentrazione, controllo e respirazione consapevole – spiega ancora Imbrunito –. Le persone lo percepiscono come un momento di ’pausa attiva’, in grado di assicurare benessere psicofisico e accrescere la propria consapevolezza". A contribuire ulteriormente al successo di pilates c’è, poi, la sua versatilità, poiché "può essere praticato a corpo libero, con l’ausilio solo di un tappetino e di piccoli attrezzi, e si presta sia alle lezioni in studio che online – aggiunge l’esperta – Ciò amplifica notevolmente le possibilità di accesso".

Conta, indubbiamente, anche la viralità sui social: "le innumerevoli influencer che praticano pilates – conclude Imbrunito – lo hanno reso visibile e desiderabile, mostrandone i benefici sul corpo e sulla postura. Fare pilates, oggi, è ’cool’". Proviamo, dunque, ad andare al di là del chiacchiericcio innescato dai social e cerchiamo di capire, ora, quali sono i reali benefici assicurati da una pratica costante del pilates.

"Se insegnato da professionisti certificati – precisa Imbrunito – i benefici del pilates vanno da una postura corretta, grazie al rafforzamento dei muscoli profondi e del ‘core’ (addome, pavimento pelvico, zona lombare), alla riduzione progressiva di dolori e fastidi muscolari legati alla sedentarietà prolungata. Senza dimenticare il maggior tono muscolare, il miglioramento della mobilità articolare – dovuta all’alternanza di fasi di rinforzo e allungamento – e il deciso miglioramento della propriocezione, cioè della capacità del corpo di percepirsi nello spazio, fondamentale in tutte le attività quotidiane e sportive".