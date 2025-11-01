Stelle, lune e asteroidi al Planetario

Il Planetario di Milano offre diversi spettacoli ed eventi per ragazzi, organizzati dal Club dei Giovani Astronomi e dal Club degli Esploratori Cosmici, tra cui Vita da Star!, Lune… stiamo arrivando! e “Asteroidi, Comete e Compagnia Orbitante. Le informazioni più aggiornate si trovano sul sito di LOfficina del Planetario. L’associazione LOfficina offre un’ampia scelta di spettacoli pensati per accompagnare bambini e ragazzi nei primi approcci con l’astronomia grazie a una modalità di conduzione progettata per risultare divertente e coinvolgente.

Gli spettacoli hanno durata di circa un’ora, si svolgono al buio e prevedono momenti di interazione con chi conduce. Per garantire quindi che l’esperienza in Planetario sia vissuta al meglio, queste attività si consigliano a partire dai 6 anni.