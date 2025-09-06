‘Solo per amore’. Il Festival del Viaggiatore nei borghi veneti

"Ogni vita è un viaggio", recita lo slogan del Festival del Viaggiatore che – giunto alla sua 11ª edizione – si rinnoverà dal 20 settembre all’11 ottobre con una formula diffusa che toccherà varie città e affascinanti borghi del Veneto, da Bassano del Grappa e San Zenone degli Ezzelini a Cassola, Riese Pio X, Maser, Possagno, Asolo e Vicenza: sarà possibile scoprire ville, giardini e palazzi appartenuti ad artisti e personaggi del passato. "Solo per amore" è il tema di questa edizione del festival diretto da Emanuela e Giulia Cananzi: in un tempo che sembra dominato dall’egoismo e dal cinismo, parlare d’amore è come un’apertura d’orizzonte.

Fra gli appuntamenti, il 20 settembre nel chiostro del Museo Civico di Bassano, il dialogo fra la psicoterapeuta e scrittrice Giovanna M. Gatti e la giornalista Sabina Fadel, e in serata l’incontro "Obiettivo umanità" con Domenico Iannacone, giornalista, regista e autore televisivo. Domenica 21 settembre, al Castellaro di San Zenone degli Ezzelini, spazio alla musica e alla solidarietà con "La voce del mare": Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello spirito e delle arti, intervistato da Stefano Marchetti, racconterà il progetto ‘Metamorfosi’ che trasforma il legno dei barconi approdati a Lampedusa in strumenti musicali nel laboratorio di liuteria del carcere di Opera (Milano). I musicisti Riccardo Baldizzi e Vittorio Benaglia dell’orchestra La Réjouissance suoneranno due degli strumenti del mare.

Il 27 a Villa Ca’ Baroncello di Cassola (Vicenza) l’incontro con le scrittrici Maria Pia Veladiano e Giovanni Zucca e l’ironico reading di Guido Catalano. Alla gipsoteca del Canova di Possagno il 3 ottobre il concerto di Rachele Colombo, ad Asolo il 5 un incontro con Alba Nabulsi, giornalista italo palestinese, e alla villa palladiana di Maser il 10 una serata con l’attrice Amanda Sandrelli. Info www.festivaldelviaggiatore.com