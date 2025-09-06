Scoprire le Eolie navigando su un caicco
Il caicco turco Al Maram, 26 metri, offre l’opportunità di esplorare le isole Eolie con un’esperienza imperdibile grazie alle escursioni giornaliere. Partendo da Lipari si potrà navigare verso Salina, Panarea e per le altre meraviglie dell’arcipelago. Ogni tappa offre panorami mozzafiato, acque cristalline e possibilità di snorkeling in luoghi incantevoli. L’equipaggio vi condurrà tra le baie più pittoresche e i luoghi di interesse storico mentre vi delizierà con prelibatezze locali preparate a bordo. Un’esperienza straordinaria per scoprire i tesori nascosti del Mediterraneo.