‘Schermi d’Arte’ colora la città di immagini

Il Festival Schermi d’Arte, uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale, aprirà i battenti dal 12 al 16 novembre, trasformando le sale del Cinema La Compagnia e vari spazi urbani in un laboratorio vivace di immagini, narrazioni e riflessioni critiche. Diretto da Silvia Lucchesi, il festival non è solo un ciclo di proiezioni, ma un ponte tra cinema e arte contemporanea, che quest’anno dedica un’attenzione speciale all’artista marocchina Randa Maroufi, esplorando temi di confine, genere e migrazione attraverso il suo potente linguaggio visivo.

Per chi non potrà raggiungere Firenze, il festival offrirà una finestra digitale: dal 12 al 23 novembre, le proiezioni saranno disponibili in streaming sulla piattaforma MYmovies ONE, tramite il canale dedicato Lo schermo dell’arte.