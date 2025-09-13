Settembre d’arte: 10 mostre imperdibili in Italia tra sogni, visioni e natura

Un viaggio tra dieci mostre che renderanno unico questo settembre 2025. Dal surrealismo visionario di Leonora Carrington al mondo fotografico di Man Ray a Milano, passando per Giovanni Fattori a Livorno e Beato Angelico a Firenze. Venezia celebra il vetro con la nona edizione della Venice Glass Week fino al 21 settembre, mentre a Reggio Emilia riecheggia l’urlo di Emergency "Contro la Guerra" e Roma ospita le suggestioni di Gauguin a Tahiti.

Un itinerario diffuso da Nord a Sud che si snoda tra musei, piazze e nuovi spazi culturali, arricchito da due percorsi che esulano dalla decina ufficiale ma che rendono settembre un mese ideale per scoprire territori e paesaggi. Ad Arte Sella, in Valsugana, il 20 settembre prende avvio il triennale Elementi con 4 Waterfalls di Olivo Barbieri (a cui dedichiamo al copertina), mostra diffusa che intreccia fotografia e paesaggio urbano lungo il Brenta, dialogando con il centro storico medievale di Borgo Valsugana. Dal 26 settembre il parco permanente si arricchisce con Discrete Landscape di Mario Cucinella Architects, un sinuoso percorso che trasforma il terreno in un cammino di contemplazione. Due iniziative complementari che confermano la vocazione del parco a creare esperienze artistiche in ascolto profondo con l’ambiente.

Ars Sine Finibus, il nuovo parco transfrontaliero, unisce enoturismo, cultura e scienza tra i vigneti e i boschi del Collio e del Goriška Brda lungo un percorso di 6 chilometri tra paesaggi incantevoli. Le colline diventano un museo a cielo aperto con opere di giovani artisti under 35, tra cui la “mucca senza passaporto”, simbolo di un confine che per secoli ha diviso un territorio unito dal lavoro della terra, legato a Go!2025.

Sono state svelate anche le due sfere multisensoriali di “So(g)no”, opera di Marco Nereo Rotelli: con un diametro di 4 metri, richiamano la forma degli acini d’uva e sono realizzate in acciaio Cor-ten, materiale ecosostenibile come tutte le altre opere del percorso. Realizzata con il contributo del prof. Riccardo Valentini, del conduttore radiofonico Alessio Bertallot, dei poeti Aleš Šteger e Valerio Magrelli e dell’artista Giorgio Celiberti, l’installazione trasforma i vigneti in un percorso immersivo di luce e poesia. Promosso da Sinefins, fondato da Robert Princic della cantina italiana Gradis’ciutta e Matjaž Četrtič della cantina slovena Ferdinand, il progetto restituisce al confine tra Italia e Slovenia la sua vocazione di spazio condiviso, crocevia di popoli e culture.